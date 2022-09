Dorfromantik

Dorfromantik est un jeu de construction dans lequel on est amené à bâtir des village entier sur un plateau divisé en tuiles. Si le jeu se veut être relaxant en vous laissant la possibilité de construire tranquillement votre paysage, il recèle aussi certains défis avec des tuiles spéciales à bien placer pour assurer leur fonctionnement, et des défis à remplir pour obtenir de nouveaux décors et des tuiles inédites.