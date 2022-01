Les sorties jeux vidéo de février 2022 vont commencer à être nombreuses. Après un mois de janvier un peu fébrile, comme à chaque nouvelle année, 2022 va commencer sur les chapeaux de roue dans les prochaines semaines. Si l »on a déjà pu mettre la main sur Légendes Pokémon Arceus, de nombreux titres vous attendent dans les jours à venir. Découvrons ensemble toutes les sorties de février.

Quelles sont les sorties jeux en février 2022 ?

Avant de vous lister l’intégralité des jeux à venir, on vous propose une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on vous présente les arrivées majeures de février, avec bien sûr, Dying Light 2 et Horizon Forbidden West qui se sont désirer depuis très longtemps mais aussi l’arrivée tant convoitée de Elden Ring, nouvelle production de From Software ou encore CrossFireX et Sifu.

Toutes les sorties jeux vidéo février 2022

1er février

2 février

3 février

Sherlock Holmes: Crimes & Punishments (Switch)

4 février

Dying Light 2 Stay Human (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Maglam Lord (PS4, Switch)

8 février

9 février

Unbound: Worlds Apart (PS4, PS5)

Backbone (Switch)

Diplomacy is Not an Option (PC, early access)

10 février

11 février

Lost Ark (11 février)

Unbound: Worlds Apart (Xbox One, Xbox Series)

14 février

Infernax (PC, PS4, Xbox One, Switch)

15 février

Star Wars : The Old Republic : Legacy of the Sith (PC)

17 février

18 février

22 février

23 février

Edge of Eternity (Switch)

24 février

Martha is Dead (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Assetto Corsa Competizione (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

25 février

Acheter les jeux de février au meilleur prix