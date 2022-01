Dynasty Warriors 9 Empires

Dynasty Warriors 9 Empires est le spin-off stratégie de Dynasty Warriors 9. Spin-off habituel pour la licence, ce nouvel Empires laisse déjà de côté le monde ouvert ajouté dans son prédécesseur. A la place, une vie carte qui permettra de prendre ses décisions stratégiques avec ses officiers, et des cartes semi-ouvertes pour mener divers sièges contre les forts ennemis ou lors de quelques phases d'exploration pour rencontrer de nouveaux officiers. Ce nouvel opus laisse également de côté l'ajout massif de nouveaux personnages afin de se concentrer sur le renforcement des acquis. Ainsi, l'aspect stratégique se veut plus complet et les combats plus dynamiques. Bref, Dynasty Warriors 9 Empires souhaite surtout renouer avec les fans déçus du précédent opus.