C’est une nouvelle année qui démarre, et si toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter nos meilleurs vœux, on vous propose également le calendrier complet des sorties jeux vidéo pour janvier 2022. Comme pour décembre, le mois sera relativement calme mais il y a tout de même quelques nouvelles sorties à noter. Voyons ça ensemble.

Quelles sont les sorties jeux en janvier 2022 ?

Comme toujours, on commence avec une sélection des sorties jeux vidéo à venir pour janvier 2022. Dans cette vidéo, on se concentre sur les grosses sorties, et l’on vous parle notamment de l’arrivée des versions PC de Monster Hunter Rise et God of War, ou encore l’arrivée de Rainbow Six Extraction, et bien sûr, le très attendu Légendes Pokémon Arceus.

Toutes les sorties jeux vidéo janvier 2022

6 janvier

Demon Gaze Extra (PS4, Switch)

7 janvier

Sword of Elpisia (PC, Xbox Series, Xbox One)

12 janvier

Monster Hunter Rise (PC)

Mushroom Wars 2 (Xbox One)

The Kids We Were: Complete Edition (PC)

13 janvier

Astroneer (Switch)

The Anacrusis (PC, Xbox Series, Xbox One)

14 janvier

God of War 2018 (PC)

Aery Dreamscape (PC, Xbox One)

20 janvier

21 janvier

Gravity Chase (PC, Xbox One)

24 janvier

Hidden Deep (PC)

25 janvier

Reverie Knights Tactics (PC, PS4, Xbox One, Switch)

27 janvier

28 janvier

