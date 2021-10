Storyteller

Storyteller est un jeu mêlant puzzle et narration, dans lequel on est invité à constituer des histoires en respectant les règles données. Il faut alors créer des drames, des comédies et des aventures en s'aidant des divers outils mis à disposition afin de trouver l'histoire idéale à placer dans les cases allouées. Plusieurs scénarios sont parfois possibles et il existe justement des défis annexes à accomplir en trouvant des d'histoires plus compliquées à mettre en place que d'autres.