Sol Cresta

Sol Cresta est un shoot'em up dans la veine de Moon Cresta et Terra Cresta, deux jeux d'arcade sortis originellement en 1980 et 1985. Abordé dans un premier temps lors du Platinum 4 de 2020, Sol Cresta était la quatrième surprise de cet événement et apparaissait comme un poisson d'avril puisque dévoilé le premier de ce mois. Un an après, le jeu est cependant officialisé et affiche un style rétro faisant référence aux deux premiers épisodes de la licence.