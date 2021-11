Atelier Sophie 2 : The Alchemist of the Mysterious Dream

Atelier Sophie 2 : The Alchemist of the Mysterious Dream est un JRPG développé par Gust et édité par Koei Tecmo. Il s'agit d'une nouvelle aventure qui marquera le retour de Sophie en tant heroïne principale. Accompagnée par Plachta, elles se retrouvent aspirées par un vortex qui les conduit dans un nouveau monde appelé Erde Wiege. On retrouvera un système d'alchimie qui fait le succès de la série mais aussi des nouveautés comme des combats sans transition, une météo que l'on pourra changer, et de nombreux mini-jeux.