Monark

Monark est un RPG développé par Lancarse et édité par FuRyu. Fortement inspiré de Shin Megami If (et supervisé par des anciens d'Atlus), le jeu suit les étranges évènements qui touchent un lycée Japonais soudainement coupé du monde. Heureusement, le protagoniste a le pouvoir de résister au brouillard qui rend fou les élèves. Pour résoudre la situation, il devra choisir entre quatre compagnons qui détermineront les différentes fins. Lors des combats, il sera également accompagné de démons dont il est le Monarque mais attention à ne pas abuser de ses capacités spéciales sinon ses pouvoirs lui monteront à la tête, ce qui signifie le Game Over.