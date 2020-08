The Waylanders

The Waylanders est un RPG tactique développé et édité par Gato Studio. S'inspirant de titres comme Dragon Age Origins et Baldur's Gate, le jeu emmène le joueur dans un univers médiéval où la mythologie celtique est particulièrement présente. En plus de proposer un scénario conçu par de grands noms de l'industrie vidéoludique (Emily Grace Buck, Chris Avelone et Mike Laidlaw), le titre inclut différentes classes et races, un système d'artisanat, de nombreuses compétences et des combats stratégiques s’appuyant sur la fusion entre deux personnages afin de créer des formations avancées diverses et variées.