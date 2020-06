Le mois de juin se poursuit. La semaine passée, nous avions eu droit à l’arrivée de Valorant, du duo Tour de France 2020 / PCM 2020 ou encore de l’indépendant Liberated. Voyons maintenant ce qui nous attend dans les prochains jours.

Quelles sont les sorties jeux du 8 au 14 juin 2020 ?

Project Warlock (PS4, One, Switch) – 9 juin

Première sortie que l’on peut noter, c’est l’arrivée de Project Warlock sur consoles. FPS rétro qui veut rendre hommage aux premiers Wolfenstein et DOOM, le titre était sorti fin 2018 sur PC et arrivera le 9 sur PS4, le 11 sur Switch et le 12 sur Xbox One. Une bonne pioche pour les amateurs du genre.

The Elder Scrolls Online: Greymoor (PS4, One) – 9 juin

Seconde sortie notable, c’est l’arrivée sur consoles de The Elder Scrolls Online et son extension Greymoor. Deux semaines après son déploiement sur PC, ce sont maintenant les joueurs PS4 et Xbox One qui pourront en profiter avec du nouveau contenu et une histoire qui nous enverra à Bordeciel et nous placera des centaines d’années avant les événements de Skyrim. Rappelons que les doublages français arriveront en décalé à cause de la pandémie.

Beyond Blue (PC, PS4, One) – 11 juin

Avec son petit air de Subnautica, Beyond Blue va enfin faire son entrée sur PC et consoles ce 11 juin. Il s’agit d’un jeu d’aventure/exploration qui va nous envoyer dans les profondeurs sous-marines. On y incarnera une biologiste spécialisée dans le domaine et qui va explorer et découvrir une multitude d’êtres vivants. Cela s’annonce fort relaxant.

Et voilà, c’est une semaine plus calme qui s’amorce. Mais uniquement en sorties de jeux puisque l’on attends de nombreuses conférences comme celle Electronic Arts dans la nuit de jeudi à vendredi ou encore la présentation des jeux PS5, pas encore datée. Dans les autres sorties, on notera tout de même Warborn ou encore la version Switch d’Ancestors Legacy qui se font discrets mais qu’il faut tout de même évoquer.