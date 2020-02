Beyond Blue

Beyond Blue, développé et édité par E-Line Media, est un jeu d'exploration en solo, inspiré par la série documentaire de la BBC : Planète Bleue. Incarnant Mirai, une biologiste spécialisée dans les fonds marins, vous allez pouvoir explorer tout cet univers et découvrir une multitude d'êtres vivants, tous plus uniques les uns que les autres.