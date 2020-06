Tous les mois, on fait le point sur les sorties jeux vidéo qui arrivent dans les prochaines semaines avec notre calendrier. Le mois de juin 2020 n’y déroge pas. Après un mois d’avril marqué par la sortie de Final Fantasy VII Remake puis mai, où l’on a pu toucher à Xenoblade Chronicles Definitive Edition et d’autres titres, on se demande maintenant, qu’est-ce qui sort en juin ?

Vous retrouverez sur cette page absolument tout ce qu’il faut savoir sur les futurs jeux vidéo. On vous présente tout d’abord les sorties majeures en vidéo, puis on vous liste l’intégralité des jeux qui sortent en juin. Enfin, vous retrouverez un comparateur pour les gros titres afin de dénicher le meilleur tarif.

Quelles sont les sorties jeux vidéo en juin 2020 ?

https://www.youtube.com/watch?v=t04bM5HFoKg

Evidemment, on ne va pas se mentir, la grosse sortie en juin, c’est The Last of Us Part II. Nombreux sont les joueurs PlayStation 4 à attendre cette suite et les aventures d’Ellie reprendront le 19 juin. On peut s’attendre à un titre particulièrement ambitieux avec une durée de vie décente et une histoire poignante à souhait.

Mais l’on n’oubliera pas également la sortie définitive de Valorant, l’arrivée de Ninjala sur Switch en fin de mois ou encore de nombreux portages. Tout cela, on vous les présente dans cette vidéo plus haut. Quant à la liste complète, elle est disponible ci-dessous.

Toutes les sorties jeux vidéo juin 2020

Voici la liste complète des sorties jeux vidéo à venir en juin 2020 :

2 juin

4 juin

5 juin

9 juin

11 juin

12 juin

Warborn (PC, PS4, One, Switch)

Project Warlock (One)

16 juin

18 juin

Waking (PC, One)

Best Friend Forever (PC, Switch)

Kingdom Majestic (PS4, One, Switch)

19 juin

23 juin

24 juin

25 juin

Hunting Simulator 2 (PC, PS4, One)

Borderlands 3 : DLC Prime de Sang – La Rédemption par les Poings (PC, PS4, One, Stadia)

Brigandine : The Legend of Runersia (Switch)

Phantom : Covert Ops (PC)

Mr. Driller DrillLand (PC, Switch)

The Almost Gone (PC, Switch, iOS, Android)

26 juin

30 juin

