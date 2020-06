Après une semaine plutôt riche en sorties, voyons un peu quels sont les prochains jeux vidéo qui sortent avec notre article qui vous présente les sorties à venir. Et pour être honnête, cela sera relativement calme, l’occasion de souffler un peu.

Quelles sont les sorties jeux du 29 juin au 5 juillet 2020 ?

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III (Switch) – 30 juillet

Troisième épisode de l’excellente série de JRPG estampillée The Legend of Heroes, Trails of Cold Steel III déboule sur Switch. Après sa sortie sur PC et PS4, le jeu fait son entrée sur la console de Nintendo et permettra aux joueurs qui ne l’ont pas encore fait de s’y lancer. Très abordable pour celles et ceux qui n’ont pas fait les deux précédents (des résumés sont inclus), c’est aussi le premier à être intégralement traduit en français. Une pépite.

TrackMania (PC) – 1er juillet

TrackMania va faire un retour avec un reboot de la franchise sur PC. Comme toujours, il s’agit d’un jeu de course où vos capacités seront mises à rude épreuve. La scène compétitive devrait pas mal se développer et le titre adopte un format économique pour le moins original.

Marvel’s Iron Man VR (PSVR) – 3 juillet

Le casque de Sony va enfin avoir droit à une nouvelle exclusivité. Iron Man va proposer sa propre aventure inédite en réalité virtuelle où l’on pourra utiliser l’armure pour voler, saucer le monde en faisant face au Fantôme et l’on pourra jouer avec les PlayStation Move pour la détection de mouvements.

Quelques autres petites sorties ou portages, comme la sortie de l’arrivée de Blaster Master Zero et Blaster Master Zero 2 sur PS4, Moonray sur PC le 2 juillet ou encore la version consoles de Keen: One Girl Army le 2 juillet.