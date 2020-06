Chaque lundi, on fait le point sur les sorties jeux vidéo à venir dans les prochains jours. Si la semaine passée, on notait surtout l’arrivée de The Last of Us 2, faisons un peu le point sur ce qui arrive, sachant que les présentations et conférences seront riches.

Quelles sont les sorties jeux du 22 au 28 juin 2020 ?

Kingdom Hearts : Dark Road (iOS, Android) – 22 juin

Daté pas plus tard que la semaine dernière, Kingdom Hearts : Dark Road se déploie sur mobile en free-to-play. Il partage d’ailleurs son menu avec l’autre jeu mobile Kingdom Hearts Union X. Cette aventure reviendra sur la jeunesse de Xehanort alors qu’il étudiait ave Eraqus à Scala Ad Caelum, et pourquoi l’antagoniste principal de la série est devenu ce qu’il est.

Première sortie, un remaster, celui-ci de Bob l’éponge : Bataille pour Bikini Bottom qui revient avec une version rehydratée. Au programme, de meilleurs graphismes, des personnages jouables, du multijoueur et évidemment, toute l’aventure de l’époque.

Spongebob Squarepants: Battle For Bikini Bottom -... - Acheter sur Amazon Incarnez Bob l’Éponge, Patrick et Sandy, et utilisez leurs talents uniques.; Rencontrez de nombreux personnages de la série culte.

Pokémon Café Mix (Switch, iOS, Android) – 23 juin

Petite surprise de la semaine passée, Pokémon Café Mix arrive ce 23 juin. Il sera disponible en free-to-play, donc gratuitement au téléchargement, et proposera des puzzles à résoudre avec comme objectif de fond, faire prospérer son café et recruter d’autres Pokémon.

Ninjala (Switch) – 24 juin

Le bougre se fait désirer depuis un moment maintenant mais le free-to-play Ninjala arrive ce 24 juin sur Switch. Avec ses inspirations Splatoon assez visibles, il s’agit d’un shooter/action où l’on aura des batailles multijoueurs à coup de chewing-gum. On nous promet un simili-mode Battle Royale à petite échelle, du contenu qui tourne tous les deux mois et d’autres joyeusetés.

Death Come True (Switch, iOS, Android) – 26 juin

Le créateur de l’excellente série Danganronpa a décidé de se lancer dans une aventure FMV : Death Come True. Uniquement en full motion, il s’agit d’un film interactive où nos choix détermineront l’histoire et auront des conséquences majeures, le tout, dans un New-York révolté. Il arrivera sur PS4 et PC plus tard dans l’année.

D’autres sorties moins marquantes mais tout aussi importantes : la nouvelle édition de Fort Boyard le 25 juin sur consoles et PC, la compilation Anno History Collection le même jour sur PC, le DLC La Rédemption par les Poings de Borderlands 3, jeudi aussi, The Almost Gone et Hunting Simulator 2 le 25 juin toujours, et enfin l’édition complete de Dungeons 3 le 26 juin. N’oublions pas non plus les versions physiques de Little Town Hero.