TrackMania nous en dit plus sur son modèle économique et ses éditions

Depuis l’annonce de sa sortie prévue ce 1er juillet, TrackMania refait parler de lui avec l’exposition de sa nouvelle stratégie de vente et ses différents packs pour les joueurs. Après un report comme beaucoup d’autres, la date fatidique approche, et nous allons détailler dans cet article ce que le jeu à nous proposer.

Trois packs pour trois profils différents

Ubisoft Nadeo a publié il y a peu des détails concernant le format du jeu à sa sortie. On y apprend notamment que trois types d’accès seront disponibles pour toucher le plus de monde possible.

Trois niveaux d’accès pour plus de diversité, c’est sur quoi a misé l’éditeur pour promouvoir la sortie :

Starter Access : première option disponible, qui sera free to play et accessible à tous. Vous aurez la possibilité de jouer en solo, ou en multijoueur sur des cartes officielles publiées et renouvelées tous les trois mois. Mais ce n’est pas tout. Ce pack vous donnera accès à des créations d’autres joueurs, tout comme le droit de participer à des compétitions occasionnelles, ainsi qu’à une partie de l’éditeur pour tester votre fibre créative.

Standard Access, pour lequel il faudra débourser la somme de 9.99€ pour un abonnement annuel au jeu, vous donnera un total accès aux éléments de replay, d'édition de course et de tests. A cela s'ajoute la publication de « carte du jour » pour tester les meilleures créations quotidiennes, et sauvegarder celles qui vous ont marquées. Enfin, cette édition standard de TrackMania vous permettra de participer à des compétitions quotidiennes pour tester votre habilité face à des joueurs du monde entier.

Club Access à un prix de 29.99€ pour un an ou 59.99€ pour trois ans. Avec ce pack, rejoignez vos clubs favoris, et déverrouiller des accès exclusifs d'éléments de personnalisation, de courses et de compétitions. La création de club vous sera par ailleurs débloquée, pour que vous puissiez vous aussi partager vos créations et organiser des événements privés avec vos abonnés.

D’un point de vue de la scène compétitive, TrackMania donnera la possibilité aux personnes s’étant abonnées au Club Access de participer au tournoi « Open Grand League ». Une qualification pour l’événement majeur de Ubisoft Nadeo est à la clef.