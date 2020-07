Après une semaine relativement riche avec le nouveau jeu Sword Art Online, l’arrivée de Catherine Full Body sur Switch ou encore le retour de Deadly Premonition, on va une nouvelle fois profiter d’une semaine bien chargée en termes de sorties. La dernière du mois de juillet sans doute alors voyons un peu ce qui nous attend.

Quelles sont les sorties jeux du 13 au 19 juillet 2020 ?

Death Stranding (PC) – 14 juillet

Bien sûr, les joueurs PC attendent avec une relativement impatience l’arrivée de Death Stranding sur leur plateforme. L’exclusivité temporaire PS4 va débouler sur PC avec de nouvelles options graphiques, et ce sera l’occasion de (re)faire l’aventure énigmatique d’Hideo Kojima. Pour rappel, il s’agit d’un… OVNI ? Où le joueur incarne Sam Bridges, sous les traits de Norman Reedus, où il faudra effectuer des livraisons dans un monde post-apocalyptique et particulièrement étrange. On y croisera de nombreux acteurs connus, et le titre mise surtout sur son ambiance et son scénario.

Rocket Arena (PC, PS4, Xbox One) – 14 juillet

Il y a peu, Electronic Arts a annoncé avoir repris Rocket Arena sous son aile, une production indépendante qui propose un concept assez proche d’un Overwatch et d’autres titres multijoueurs. Le jeu se joue par équipe de 3 avec comme particularité, le fait de manier principalement des lances-roquettes. On y trouvera un simili-mode de jeu proche du concept de Smash Bros où il faut éjecter ses adversaires hors du ring ou encore de la capture d’objectifs et d’autres variantes.

Ooblets (PC) – 15 juillet

Véritable mignonnerie de la semaine, Ooblets va faire son entrée sur PC en accès anticipé. Certes, il s’agit d’un early access mais il nous semblait important de le préciser dans cet article. Il s’agit d’un jeu de simulation de vie où l’on plongera au cœur de la nature pour créer notre ferme, la faire prospérer, semer et gérer nos récolter mais il faudra aussi s’entourer de petites créatures toutes mignonnes.

Ghost of Tsushima (PS4) – 17 juillet

Bien sûr, celui que tous les joueurs PlayStation 4 attendent, c’est Ghost of Tsushima. Ultime exclusivité de Sony sur cette génération et nouveau titre de Sucker Punch (inFamous), il s’agit d’un jeu d’action dans lequel le joueur incarne Jin Sakai, seul survivant d’une offensive Mongole, le tout dans un Japon Féodal des années 1274. On pourra exploser un vaste monde où il n’y aura pas de marqueur sur la carte et prendre part à des duels nerveux à l’épée.

Paper Mario The Origami King (Switch) – 17 juillet

Enfin, dernière grosse sortie à noter dans son agenda, il s’agit de Paper Mario The Origami King. Avec son catalogue relativement pauvre ces derniers temps, Nintendo propose ici un peu son hit de l’été, un nouvel opus à sa série avec des personnages tout en origami. Le titre devrait proposer une expérience un peu plus stratégique notamment avec des combats où il sera question d’aligner ses adversaires.

Promo Paper Mario : The Origami King - Acheter sur Amazon Laissez-vous emballer par cette histoire haute en couleur !; Parcourez un monde enchanteur fait de papier.

Voilà ! Bien sûr, on ne peut pas oublier d’autres sorties telles que le très prometteur Neon Abyss le 14 juillet, Radical Rabbit Stew et Neversong sur PS4 le 16 juillet ou encore l’arrivée des versions consoles de Warhammer 40,000 Mechanicus le 17 juillet.