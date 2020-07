Après un début de mois relativement calme, on fait le point sur les prochaines sorties. Quels sont les jeux vidéo qui arrivent dans les prochains jours ? Pas de panique, on fait le point sur ce qui arrive.

Quelles sont les sorties jeux du 6 au 12 juillet 2020 ?

Catherine Full Body (Switch) – 7 juillet

Première arrivée, c’est la version Switch de Catherine Full Body. Portage dédié à la console de Nintendo, il reprend la version améliorée (et plus complète) sortie sur PS4 en septembre dernier. Dans cette aventure, on aborde des thèmes matures, et notamment les relations de couple et la tromperie. L’édition Full Body apporte de nouveaux choix, de nouvelles fins et une troisième fille au tandem, Rin.

F1 2020 (PC, PS4, One, Stadia) – 10 juillet

Le 10 juillet sera une journée chargée, avec notamment l’arrivée de l’épisode annuel de la licence de Formule 1 de Codemasters. F1 2020 compte bien continuer sur sa lancée en proposant la simulation ultime de la discipline et ajoutera du nouveau contenu, notamment un mode My Team totalement inédit.

Sword Art Online Alicization Lycoris (PC, PS4, One) – 10 juillet

Attendu depuis un moment et repoussé à plusieurs reprises, le nouveau RPG Sword Art Online arrive sous le nom de Alicization Lycoris. Se basant sur les ultimes arcs de l’anime, le jeu proposera cependant une histoire alternative avec des personnages inédits. Pour le reste, on est sur du classique par rapport à la licence avec du jeu de rôle.

Deadly Premonition 2 : A Blessing in Disguise (Switch) – 10 juillet

La franchise Deadly Premonition va faire son retour sur Switch avec un second opus. Toujours jeu d’action/aventure en monde ouvert, il est considéré comme un prologue et permet au joueur de retrouver l’agent York qui doit élucider une affaire de meurtres en série dans la ville de Le Carré près de Boston.

void tRrLM(); //Void Terrarium (PS4, Switch) – 10 juillet

Derrière ce nom incongru, on y retrouve un titre chapeauté par NIS America. Il s’agit d’un RPG teinté de roguelite qui va nous placé dans la peau d’un petit robot. Il va devoir assurer la survie d’une jeune fille et pour cela, il va prendre soin de sa santé et s’aventurer dans des terres polluées pour récolter des ressources.

Bien sûr, le calendrier ne s’arrête pas qu’à ces quatre sorties. On a aussi Superliminal sur PS4 et Switch le 7 juillet et les versions consoles de CrossCode. N’oublions pas Story of Seasons: Friends of Mineral Town, remake de l’épisode GameBoy, qui revient le 10 juillet sur PC et Switch ou encore Nascar Heat 5, le même jour sur PC, PS4 et Xbox One.