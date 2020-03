On est lundi (soir, certes, mais toujours lundi) et c’est donc le moment de faire le point sur ce qui arrive dans les prochains jours. Si le mois de mars est particulièrement riche, on va quand même commencer doucement avec quelques sorties notables mais pas nombreuses.

Quelles sont les sorties jeux du 2 au 8 mars 2020 ?

The Seven Deadly Sins : Grand Cross (iOS, Android) – 3 mars

La première sortie se lorgne du côté du mobile avec Seven Deadly Sins : Grand Cross, un JRPG situé dans l’univers de Nanatsu no Taizai. Avec ses composantes de gatcha, on pourra évoluer dans un monde semi-ouvert avec des quêtes à réaliser, principales comme annexes et les combats sont sous la forme d’un jeu de carte.

Curse of the Dead Gods (PC) – 3 mars, en early access

Aux rayons des titres prometteurs, on y retrouve un certain Curse of the Dead Gods, un rogue-lite en vue isométrique développé par les créateurs de Masters of Anima. On devra parcourir des donjons générés aléatoirement où l’on y retrouve monstres et pièges en tout genre et l’on devra bien s’équiper pour en venir à bout.

Tom Clancy’s The Division 2 : Warlords of New-York (PC, PS4, One) – 3 mars

Après un lancement apprécié des joueurs mais assez décevant au niveau des ventes et sur la longueur, The Division 2 ne baisse pas les bras et compte bien accueillir une première extension. Nouvelle zone, nouveaux ennemis, nouveau système de progression, on vous invite à lire notre article sur tout ce qu’il faut savoir sur Warlords of New-York.

Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX (Switch) – 6 mars

Remake des épisodes Pokémon Donjon Mystère : Equipe de Secours Bleue / Rouge, initialement sortis sur DS et GBA, Pokémon Donjon Mystère : Equipe de Secours DX sort cette semaine sur Switch et nous demandera de partie à l’aventure dans des donjons générés de manière procédurale.

On pourra compter sur d’autres sorties un peu moins parlantes, comme Black Mesa, Broomstick League et MisBits, le 5 mars sur PC ou encore Yes, Your Grace, sur PC le 6 mars.