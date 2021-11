Sons of the Forest est finalement reporté au 20 mai 2022

Annoncée depuis maintenant un bon moment, la suite de The Forest se fait désirer. Jusqu’ici, on l’attendait pour cette année 2021, mais étant sans nouvelle de Sons of the Forest alors que l’on approche de la toute fin de l’année, tout portait à croire que le jeu avait été repoussé, ce qui est justement confirmé aujourd’hui.

Un retard que l’on voyait venir

C’est IGN qui a eu droit à l’exclusivité de l’annonce, avec un nouveau trailer pour le jeu qui nous apprend surtout que Sons of the Forest n’arrivera finalement que le 20 mais 2022, exclusivement sur PC.

Ce retard est quelque peu compensé par la nouvelle vidéo que l’on peut apercevoir, qui nous en révèle un peu plus sur le jeu, qui mêlera toujours survie et horreur. On découvre ici un peu plus de gameplay pour entrevoir les nouveautés du titre, ce qui permettra un tant soit peu de patienter jusqu’à l’année prochaine.