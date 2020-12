Sons of the Forest : La suite de The Forest sortira en 2021 sur PC

Très discret depuis son annonce lors de la cérémonie des Game Awards 2019, Sons of the Forest s’offre un nouveau trailer et nous donne rendez-vous en 2021.

La meilleure défense, c’est l’attaque

Même si elle est assez courte, la vidéo permet d’en apprendre un peu plus sur ce que nous réserve la suite du jeu de survie The Forest. On remarque, par exemple, que le système de construction est toujours présent, que le climat variera au point de faire tomber la neige et que les joueurs et les joueuses pourront désormais se défendre contre les créatures hostiles peuplant la zone avec des armes à feu ou des tasers.

Développé par Endnight Games, Sons of the Forest sortira l’année prochaine sur PC. Aucun lancement sur consoles ne semble prévu pour le moment.