Sons of the Forest : Des compagnons contrôlés par l'IA pourront vous aider à survivre

Avec le succès surprise de The Forest, le studio Endnight Games sait qu’il ne doit pas se louper avec la sortie de sa suite, Sons of the Forest. C’est sans doute en étant conscient de cela que l’équipe de développement a décidé à plusieurs reprises de repousser le jeu, qui est maintenant prévu pour le mois de février si les choses ne bougent pas d’ici là. Il semblerait que le titre soit de toute façon en bonne voie puisque IGN a pu mettre la main dessus pour nous livrer des premières impressions qui s’attardent sur un nouvel élément de gameplay très particulier.

Plus de muscles pour survivre

Même si vous ne comptiez pas jouer à Sons of the Forest en compagnie d’amis ou d’inconnus, vous n’y jouerez pas tout à fait seul. Le jeu introduit ici le personnage de Kelvin, un PNJ contrôlé par l’IA qui suivra vos ordres à la lettre pour survivre dans cette dangereuse forêt remplie de cannibales. Kelvin sera en quelque sorte votre homme à tout faire dans le jeu, puisqu’il est privé de parole suite à un traumatisme causé par le crash de votre hélicoptère.

Il sera présent uniquement pour ses muscles, en vous aidant par exemple à récolter des ressources et couper du bois. Il ne faudra pas le maltraiter pour autant puisqu’il agira comme un vrai personnage à part entière, capable de vous envoyer bouler. Il aura aussi ses propres besoins concernant son repos. Et si vous décidez que la survie en solo, c’est plus rigolo, vous pourrez facilement vous débarrasser de lui.

IGN note également la présence d’un autre compagnon mutant nommé Virginia, mais en dehors de son apparence lugubre avec ses trois bras et trois jambes, on en sait pas plus à son sujet si ce n’est qu’il faudra apprendre à « l’apprivoiser ».

Sons of the Forest sortira le 23 février prochain uniquement sur PC.