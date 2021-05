Sonic The Fighters sera jouable dans Lost Judgment

Lors de ce Sonic Central à l’occasion des 30 ans du hérisson bleu, SEGA a multiplié les collaborations avec les jeux de son catalogue. Certains sont pour le moins inattendus, mais celui annoncé pour le prochain titre du studio Ryu Ga Gotoku est un joli clin d’oeil.

As part of the #Sonic30th celebration, Sonic The Fighters returns as a fully playable arcade game in Lost Judgment!

Coming to PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, and Xbox One on September 24, 2021! pic.twitter.com/jzlOu7X1Nm

— RGG Studio (@RGGStudio) May 27, 2021