Lost Judgment officialisé sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X pour le 24 septembre

La mèche était déjà vendue depuis quelques heures, mais SEGA a officialisé l’arrivée tout prochaine de Lost Judgment, la suite de Judgment. Un stream spécial a révélé un premier trailer pour le jeu ainsi que plusieurs extrait de gameplay, tout en confirmant la date de sortie que l’on savait déjà.

Une sortie mondiale pour la suite

Pas de faux suspense donc, Lost Judgment sortira bien le 24 septembre prochain sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series selon le site officiel du jeu. Et il s’agit bien d’une sortie mondiale, ce qui est important de le noter pour un jeu du studio Ryu Ga Gotoku, avec des sous-titres français confirmés.

Ce premier trailer nous donne tout d’abord un aperçu de la nouvelle intrigue avec notre protagoniste, qui reste donc bien le même. Dans cette suite, il sera notamment possible de visiter Yokohama, et on pourra désormais se déplacer sur un skateboard (en plus d’un mini-jeu dans un skatepark) et un nouveau style de combat sera disponible.

L’intrigue mettra en avant un lycée dans lequel il sera possible de se balader (sous couverture), afin d’effectuer des mini-jeux là aussi comme de la boxe et de la danse.

Rendez-vous donc le 24 septembre prochain pour découvrir Lost Judgment.