Sonic : La série live-action centrée sur Knuckles démarre sa production

Le casting prend forme

Idris Elba reprendra donc son rôle dans cette série en live-action qui se déroulera bien entre les événements du deuxième film et ceux du troisième long-métrage à venir. Variety nous le confirme en nous donnant quelques détails supplémentaires, notamment sur le synopsis. On suivra donc Knuckles en compagnie de Wade (Adam Pally), qu’il prendra sous son aile pour en faire son petit protégé. Parmi le reste du casting, on retrouvera également :

Edi Patterson (The Righteous Gemstones)

Julian Barratt (Mindhorn)

Ellie Taylor (Ted Lasso)

Scott Mescudi (Don’t Look Up)

Rory McCann (Game of Thrones)

Tika Sumpter reprendra son rôle de Maddie Wachowski

La production a d’ores et déjà commencé et on sait que le scénariste du deuxième film, John Whittington, travaille sur la série, tout comme Jeff Fowler, réalisateur des deux films, qui s’occupera ici de l’épisode pilote. Aucune date de diffusion n’est annoncée pour le moment, en sachant que la série est produite pour Paramount+.