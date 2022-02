Paramount annonce Sonic 3 et Knuckles (un film et une série)

Paramount est très motivé en ce qui concerne les adaptations de série et c’est donc deux bonnes nouvelles qui attendent les fans de Sonic. Si le deuxième film du Hérisson bleu ne sortira que le 30 mars en France, on sait déjà qu’il ne s’agira que du début pour cet univers voué à s’étendre avec au moins un autre film et une série. Prenez ça BioShock et Halo !

Knuckles affrontera lui-aussi Chaos ?

Le studio a donc annoncé sur Twitter qu’un film Sonic 3 était déjà en chantier sans plus de précisions en ce qui concerne sa fenêtre de sortie, quels personnages pourraient y faire leur apparition ou l’éventuel retour de Jeff Fowler, réalisateur des deux premiers films. En revanche, on sait qu’Idris Elba reprendra du service dans le rôle de Knuckles pour une série consacrée à l’échidné qui sortira elle l’année prochaine.

Un ajout de choix pour la carrière télévisuelle de l’acteur après The Wire, Luther ou The Office diront probablement… pas grand monde, malgré toute notre sympathie pour le premier film. Là non plus, pas d’indice sur l’intrigue mais on imagine que ce sera l’occasion d’explorer les origines du personnage avec tout ce qui concerne son clan et les émeraudes.

Rendez-vous donc le 30 mars pour le film Sonic 2, en 2023 pour la série Knuckles et un jour pour le film Sonic 3. Et probablement le jeu Sonic Frontiers au milieu de tout cela, logiquement en fin d’année.