Le film Sonic 3 a déjà une date de sortie, mais ce n’est pas pour tout de suite

Le film Sonic 2 a été un large succès au box-office, avec plus de 400 millions de dollars récoltés. C’est évidemment bien moins que d’autres poids lourds du cinéma, mais c’est largement suffisant pour Paramount en cette période post-pandémie, à tel point que le studio n’a pas tardé avant de commander une suite et un spin-off centré sur Knuckles (incarné par Idris Elba). Et s’il faudra attendre pour en savoir plus à propos de ce deux projets, on sait au moins quand le film Sonic 3 sortira en salles.

Running faster, flying higher, and punching harder. #SonicMovie3 hits theatres on December 20, 2024. pic.twitter.com/DcFGbaKUao — Sonic the Hedgehog (@SonicMovie) August 9, 2022

Sega et Paramount ont d’ores et déjà confirmé la date de sortie (américaine) du film Sonic 3. Il faudra donc patienter jusqu’au 20 décembre 2024 afin de voir la suite des aventures de Sonic, Tails et Knuckles sur grand écran. On ne veut pas forcément jouer au jeu des prévisions, mais on imagine déjà que cette date pourrait changer, étant donné qu’il s’agit de la date de sortie d’Avatar 3 (sauf si c’est lui qui bouge le premier). Et même si Sonic a du succès au cinéma, il ne ferait pas le poids face à ses autres compères bleus.

Aucun autre détail n’a été annoncé pour le moment concernant ce troisième épisode, et on ne sait pas si le spin-off sur Knuckles sortira avant ou non sur Paramount+. Celles et ceux ayant vu le deuxième film devraient néanmoins avoir une idée de là où se dirige ce troisième opus, et on imagine que la plupart des membres du casting seront de retour. L’interrogation plane tout de même sur la présence de Jim Carrey (Robotnik), puisque ce dernier a exprimé son envie de prendre sa retraite.

Patience donc, mais d’ici là, les fans du hérisson bleu pourront prochainement découvrir Sonic Frontiers, qui n’a quant à lui pas de date de sortie précise.