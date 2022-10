Sonic Frontiers aura droit à un DLC gratuit lié à Monster Hunter

La sortie de Sonic Frontiers se rapproche, et maintenant que l’on commence à bien connaître le contenu du jeu, Sega compte s’attarder sur les futurs DLC de cet épisode. Rangez vos fourches pour le moment, puisque le premier DLC qui a été annoncé sera bien gratuit. Il s’agira d’une nouvelle collaboration entre Sega et Capcom, avec Monster Hunter qui s’invitera dans la nouvelle aventure de notre hérisson bleu.

Sonic prêt à se faire un petit barbecue

On a déjà eu l’occasion de voir l’univers de Sonic se mêler à celui de Monster Hunter, mais seulement dans le jeu de Capcom et plus précisément dans Monster Hunter Rise, via des costumes un peu spéciaux.

Capcom renvoie aujourd’hui l’ascenseur à Sega avec un DLC pour Sonic Frontiers, qui donnera accès à deux armures de Rathalos pour Sonic (il s’agira uniquement de skins a priori), mais aussi à un mini-jeu exclusif de barbecue dans lequel Sonic grillera quelques morceaux de viande pour renforcer ses capacités.

Ce DLC arrivera un peu après la sortie du jeu, puisqu’il est pour l’instant programmé pour le 15 novembre. Sonic Frontiers sortira quant à lui le 8 novembre prochain sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.