Marvel’s Avengers : Bucky fait parler ses poings et présente ses capacités

Malgré une petite communauté, Marvel’s Avengers continue d’être alimenté par Crystal Dynamics. Aucun contenu aussi majeur qu’une extension comme celle sur le Wakanda ne sera ajouté au jeu à l’avenir, mais de nouveaux personnages peuvent toujours apparaître, comme le Soldat de l’Hiver. Le meilleur ami de Captain America sera le prochain héros jouable gratuit de Marvel’s Avengers, et il nous montre aujourd’hui ce qu’il vaut via une vidéo complète sur ses différentes capacités.

Un soldat bien armé

Sans surprise, Bucky semble être un combattant à mi-chemin entre Captain America et Black Widow, avec des attaques puissantes au corps à corps et l’utilisation d’armes à feu à distance avec différentes munitions. Il est aussi capable d’enclencher un camouflage, mais aussi de faire appel à un support aérien pour effectuer des dégâts de zone.

Son fameux bras gauche sera sa meilleure arme, puisqu’il pourra taper sur le sol pour générer des ondes de choc, mais aussi bloquer certaines attaques ennemies. Armé jusqu’au dent, il sera surtout redoutable lorsqu’il enclenchera son mode berserker, dans lequel il deviendra plus puissant et pourra enchaîner les takedowns plus facilement.

Pour rappel, Bucky arrivera dans le roster de Marvel’s Avengers dès le mardi 29 novembre. Comme tous les autres personnages, il sera bel et bien disponible gratuitement.