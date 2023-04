Marvel’s Avengers : L’ultime mise à jour est là, tout le contenu en jeu devient gratuit

C’est (presque) la fin d’une longue descente aux enfers pour Marvel’s Avengers. Sorti en septembre 2020, le jeu service de Square Enix s’est lancé avec bien trop d’approximations pour faire l’unanimité et même la présence des plus grands héros de la Terre n’était pas suffisante pour masquer l’ampleur de cet échec commercial. Le titre aura tout de même eu droit à pas mal de contenus gratuits supplémentaires, comme des personnages et des histoires en plus, mais son modèle économique qui rendait chaque costume payant avait de quoi rebuter même les plus curieux. C’est pourquoi Square Enix a décidé de stopper les frais et d’arrêter les mises à jour pour le jeu, avec une dernière update déjà disponible qui améliore grandement le confort in-game.

Des centaines et des centaines de costumes gratuits

C’est finalement avec sa version 2.8 que Marvel’s Avengers pourrait devenir vraiment agréable à jouer, du moins pour une certaine partie de la communauté restantes et quelques néophytes qui voudraient s’y intéresser.

Avec cette mise à jour, qui a été mise en ligne hier soir, la boutique payante in-game disparait. Oubliez les skins au prix exorbitants, tout devient gratuit. Vous pouvez donc retrouver dans l’inventaire de chaque personnage tous ses costumes, même ceux tirés du Marvel Cinematic Universe, mais aussi toutes ses émotes, ses bannières et ses finish-moves. Enfin, presque, puisqu’il existe toujours une boutique annexe avec une monnaie qui s’obtient uniquement en jouant (il n’est plus possible de dépenser votre vrai argent dans le jeu).

De quoi relancer l’intérêt de certains qui vont pouvoir découvrir des centaines de costumes gratuitement, d’autant plus que l’équilibrage a désormais été revu, et il est maintenant bien plus simple de faire progresser nos héros.

Un dernier cadeau d’adieu en quelque sorte, même si les serveurs restent en ligne et n’ont pour l’instant pas prévu de fermer. Si le jeu n’est pas disponible en free-to-play, c’est sans doute le meilleur moment pour lui donner sa chance à bas prix.

Marvel’s Avengers est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.