Marvel’s Avengers : She-Hulk et Captain Marvel étaient bien prévues au casting avant que le développement s’arrête

Voir l’arrêt du développement de Marvel’s Avengers être annoncé n’aura été une surprise pour personne. C’est plutôt sa longévité qui aura eu de quoi étonner, avec des nouveaux personnages qui n’étaient certes pas fréquents, mais qui venaient comme promis compléter un roster plutôt conséquent pour un jeu de la sorte. Même si pendant un temps, on pensait que ces ajouts continueraient malgré la fin des grandes extensions, le Soldat de l’Hiver aura finalement été le dernier membre de l’équipe à voir le jour. Ce qui n’aurait pas dû être le cas, comme vous pouvez vous en douter.

🧵 Patch 2.7.2 of Marvel's Avengers includes outpost banter between Jane Foster and 3 other heroes—Winter Soldier, She-Hulk, and Captain Marvel. All of Jane's lines are recorded and done. Bucky is "finished" but there's an error I list below, while Jen and Carol are both TTS.

— Miller (@mmmmmmmmiller) January 24, 2023