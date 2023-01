Marvel’s Avengers : C’est confirmé, le jeu de Square Enix arrive en bout de course

La qualité des jeux Marvel est en dents-de-scie. Si la critique a acclamé Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Guardians of the Galaxy, et même le récent Midnight Suns, on ne peut pas en dire autant de Iron Man VR, Marvel’s Avengers, ou encore, dans un autre registre, Marvel VS Capcom Infinite.

Mais s’il y a bien un jeu dans cette liste qui a fait couler beaucoup d’encre pour sa qualité relativement médiocre et sa façon de prendre les joueurs pour des pigeons, c’est bien Marvel’s Avengers. Le jeu de Square Enix et Crystal Dynamics est une déception, que les mises à jour ne parviennent pas à sauver.

La suite logique ?

C’était à prévoir, avec la tempête de mauvaises critiques et la grogne des joueurs que le jeu a essuyé depuis sa sortie en septembre 2020, il a finit par tomber définitivement en désuétude. On se doute que, vu la grosse licence qu’il adapte, certains joueurs sont encore dessus. Mais il ne faisait aucun doute, depuis un moment, que Square Enix ne prévoyait plus rien de majeur pour l’avenir de Marvel’s Avengers.

La nouvelle est donc tombée, et ne surprendra personne : Square Enix annonce la fin des mises à jour, et plus généralement du support du jeu, après une ultime update prenant date au 31 mars prochain. Ensuite, il ne sera plus utile d’espérer du nouveau contenu, même si des correctifs éventuels pourraient malgré tout arriver… ce qui reste encore à prouver, bien sûr.

Enfin, le pire reste à venir pour Marvel’s Avengers, puisque dès le 30 septembre, il sera définitivement retiré de tous les stores online. Ce qui concerne aussi bien le PC, donc, que les magasins en ligne de PlayStation et de Xbox. Pas de panique si vous possédez le jeu, il vous sera toujours possible d’y jouer et le retélécharger après cette date. Par ailleurs, Square Enix annonce que les événements in-game ne prendront pas fin de suite.

Cela étant, ça sent quand même très fort le sapin pour Marvel’s Avengers, qui entame donc sa dernière ligne droite avant l’arrêt de ses services en ligne. Rien n’a été précisé à ce sujet, mais on se doute que Square Enix ne mettra pas des années avant de fermer les serveurs dédiés au jeu. On peut donc s’attendre à une lente agonie, avant une mort désormais inévitable… Espérons que Suicide Squad : Kill the Justice League ne suive pas le même chemin.