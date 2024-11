Près d’un an après sa sortie, Avatar Frontiers of Pandora est disponible à prix cassé pendant le Black Friday

Où trouver Avatar Frontiers of Pandora à moins de 30€ pendant le Black Friday ?

Cette année plus que jamais, les gros jeux AAA y compris récents sont bien décidés à finir sous les sapins de Noël, en proposant depuis une dizaine de jours de belles offres alléchantes, en témoignent les promotions sur la saga Final Fantasy ou encore Metaphor: ReFantazio nommé aux Game Awards dans la catégorie du Jeu de l’année.

Un autre jeu très récent, puisqu’il est sorti il y a moins d’un an, bénéficie lui aussi d’une belle promotion pour cette période de Black Friday avec un retour à son plus bas prix enregistré depuis sa sortie. En effet, Avatar Frontiers of Pandora est actuellement disponible à 29,99€, notamment sur PlayStation 5.

Pour rappel, Avatar Frontiers of Pandora est un jeu d’action-aventure en monde ouvert inspiré du monde fantastique créé par James Cameron et porté déjà deux fois au cinéma. Mettant en scène une histoire totalement inédite, le jeu vous permet de découvrir de nouvelles tribus mais aussi de monter à dos d’ikran pour traverser les grands espaces de Pandora. Pour en savoir plus sur le titre, vous pouvez retrouver notre test mais aussi notre soluce complète sur le jeu.