Avatar : Frontiers of Pandora – Le Briseur de Ciel : Dans la continuité du jeu de base, sans innover

Les Na’vi ont aussi leurs jeux olympiques

Après leur victoire sur Mercer et ses troupes de la RDA, Le Briseur de Ciel nous emmène dans une toute nouvelle zone nommée le cœur des plaines. Nous suivons notre protagoniste et les différentes tribus Na’vi qui y organisent leurs propres jeux. C’est une période où tous les Na’vi mettent de côté leurs différents, et participent à des jeux censés favoriser une certaine cohésion. Seulement voilà, un mystérieux vaisseau de la RDA se crashe sur le camp, et votre héros et ses amis vont devoir découvrir qui est le responsable.

Concrètement, sans trop spoiler ce DLC, Avatar: Frontiers of Pandora – Le Briseur de Ciel propose une histoire un peu poussive au début. Si la première heure est censée poser les bases autour de la culture Na’vi, on s’ennuie ferme, et il n’y a pas réellement de nouveau personnage histoire d’apporter une dynamique intéressante.

Bienheureusement, le soft arrive à se mettre ensuite un petit coup de fouet, avec quelques moments qui parviennent à nous réveiller. Effectivement, la fin est pas trop mal amenée, et il y a quelques moments d’émotion qui arrivent à nous faire tirer une larme. Mais dans le fond, on retrouve finalement une trame très générique, peu surprenante, et avec un boss de fin plus qu’anecdotique. D’ailleurs, même la mise en scène manque de mordant. En somme, on est clairement sur les lacunes déjà présentes sur le jeu de base.

Cependant, il faut bien admettre le talent d’Ubisoft Massive dans la direction artistique de ce nouvel environnement. Quelques panoramas sont à couper le souffle, c’est coloré, et les environnements que l’on traverse sont vraiment clinquants. S’il y a malgré tout un sentiment de redite, en toute logique, force est de constater que ce nouveau terrain de jeu dispose malgré tout de décors flamboyants et en phase avec l’univers d’Avatar. Et comme le jeu original, le DLC est toujours aussi beau et bien optimisé.

Progression générique, sans trop de panache

Sans surprise, ce premier DLC reprend les bases du jeu orignal, avec exactement les mêmes lacunes. La quête principale va vous proposer principalement des phases de piratage, de gunfight, d’enquête et même d’infiltration. Si certains passages sont réussis, notamment avec l’utilisation à foison de votre outil de piratage comprenant des petites séquences de puzzles bien trouvées pour progresser, le reste est finalement répétitif, avec encore des objectifs ou bases à détruire. Même les parties orientées enquêtes où il faut lier des indices pour progresser se sont révélées décevantes, au même titre que les gunfights. Certes, ces derniers restent bien nerveux et vifs, mais manquent d’une vraie modernité sur le feeling, comme sur le jeu de base en toute logique.

On notera néanmoins l’apparition d’un nouvel ennemi de la RDA. Il ne s’agit que d’un simple mecha armé d’un bouclier, et d’une tourelle sur la tête. Rien de transcendant donc, et attendez vous à vous frotter la majeure partie du temps aux mêmes adversaires que dans le jeu d’origine, tout en parcourant les mêmes bases de la RDA, jusqu’à en faire une vraie overdose.

En plus des même défauts que l’on retrouve sur Avatar : Frontiers of Pandora, il y a également ces phases d’infiltration, pénibles. Celles-ci sont un peu plus agaçantes que sur le jeu de base car le moindre faux pas nous fait recommencer la séquence, ce qui casse le rythme. Nous avons aussi remarqué une faiblesse dans le level-design. S’il est relativement bien ficelé avec une bonne verticalité, sa construction peine parfois à bien nous indiquer où aller. De plus, nous restons encore affligés par le comportement de l’IA ennemie, qui frôle la débilité profonde.

Toutefois, nous pourrons reconnaitre volontiers l’ajout de missions secondaires pas si mauvaises sur ce DLC. Elles apportent un petit plus supplémentaire pour la durée de vie (environ 5h en vadrouillant un peu, un peu plus pour faire le reste), mais restent un peu trop inégales. Nous trouverons des missions tout à fait génériques, comme d’autres quêtes un peu plus originales, et centrées sur les fameux jeux des Na’vi. Qui plus est, il est appréciable que ce contenu téléchargeable nous propose dès le début quelques équipements légendaires. Le loot proposé sur tout le DLC n’est pas radin, et vous pourrez même crafter de nouveaux plans. Même les divers marchands peuvent vous permettre d’obtenir de nouveaux équipements stylés.

Ce nouveau terrain de jeu, dans sa globalité, est quand même une réelle satisfaction. Le cœur des plaines dispose de pas mal de biomes différents, ainsi qu’une faune et flore toujours aussi intransigeantes et dangereuses. Les nouvelles ressources à collecter vous donneront du fil à retordre. Néanmoins et on met encore le doigt dessus, ce nouvel environnement ne propose pas de réelles nouveautés, et les activités annexes restent strictement les mêmes que le jeu de base.

Bis repetita pour Avatar : Frontiers of Pandora – Le Briseur de ciel, qui fait comme le jeu original. Avec assez peu de nouveautés à proposer et une structure qui n’arrive toujours pas à atténuer sa répétitivité, le DLC du titre d’Ubisoft Massive est néanmoins solide dans sa base, mais n’apporte pas grand chose de rafraichissant dans sa formule. S’il y a quelques sursauts intéressants avec des séquences de piratage grisantes, mais également une poignée de gunfights malgré tout satisfaisants, le manque de nouveauté et sa narration qui manque de mordant fait que l’on s’ennuie un peu trop vite, malgré l’apparition de loot intéressant et d’un nouvel environnement à la direction artistique clinquante. Nous attendons désormais fébrilement le prochain DLC du soft, en espérant que celui-ci nous propose un véritable vent de fraicheur.