Briser la RDA, encore…

Bien qu’il fût relativement imparfait, Avatar: Frontiers of Pandora n’en restait pas moins un titre vachement sympathique. Pour continuer justement cette expérience qui fût agréable, Ubisoft a donc diffusé un premier trailer pour son premier pack d’histoire. Nommé Le Briseur de Ciel, les différents clans Na’vis devront lutter contre une ombre mystérieuse planant dans le ciel, alors que le festival des jeux bat son plein.

Bien entendu, nos petites créatures bleues devront une nouvelle fois lutter contre la RDA et sauver leurs alliés, pour ne rien changer. Il faut bien avouer que comme le jeu de base, ce DLC d’Avatar: Frontiers of Pandora nous tease quelques décors une nouvelle fois très chouettes, et quelques légères nouveautés sur certaines armes. D’ailleurs, de nouveaux biomes seront présents sur la maps, et nous avons hâte de les découvrir.

On se doute qu’il n’y aura pas de gros bouleversement dans le gameplay, mais notez cependant qu’il y aura un nouvel ennemi à combattre avec l’AMP Defender, doté d’un bouclier et d’un pistolet gatling. D’autres lieutenants se dresseront sur votre chemin, et seront eux aussi équipe de combinaisons AMP, plus résistantes. De nouveaux défis chronométrés seront de la partie dans le festival des jeux du DLC, et sachez qu’il y aura à disposition un nouveau rang de rareté.

Vous pourrez également progresser jusqu’au rang 25, et ainsi avoir de nouvelles manière de dépenser vos points de compétences. Notez par ailleurs que le DLC sera disponible gratuitement pour les possesseurs de la Gold Edition d’Avatar: Frontiers of Pandora, tandis que les autres devront payer le season pass pour y avoir accès.

Le DLC Le Briseur de Ciel d’Avatar: Frontiers of Pandora sortira le 16 juillet prochain sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.