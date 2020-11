L’accès à cette quête nécessite d’avoir terminé au préalable le récit du Voyage de Jin « Des loups à nos portes ». Près du pont à l’ouest du Lac de la Forêt Millénaire, vous verrez un père pleurer son fils, pendu à un arbre. Allez-lui parler. Vous entamez ainsi le récit « Le choix d’un père ».

Il vous raconte que ses fils ont attaqué des Mongols et qu’il a été forcé de choisir lequel des deux serait sacrifié. Son autre fils a été emmené, vous allez donc tenter de le retrouver. Regardez au sol pour trouver des empreintes dans la neige.

Suivez-les puis à un croisement, allez à droite puis continuer jusqu’à une habitation occupée par des Mongols. Tuez le chien de garde d’une flèche dans la tête ainsi que les ennemis qui s’aventureraient près du cadavre de la bête, puis escaladez la maison pour aller cueillir le garde posté en hauteur.

Faites légèrement le tour de la maison, toujours en hauteur, et tuez le second chien. Idem, si un garde vient voir le cadavre, tirez lui dans la tête.

À présent, éliminez les gardes restants en les assassinant discrètement, dès qu’ils se retrouvent hors du champ de vision de leurs camarades, en terminant par le chef Mongol, près de l’otage. Secourez ce dernier maintenant que le calme est revenu.

Chuta vous apprend qu’en réalité le père croyait sauver Genta en le désignant, et non le tuer, ce qui vaut à son second fils de ne plus vouloir retourner voir son père.

Revenez rapporter la nouvelle à l’homme en deuil. Sur place, celui-ci a disparu et a laissé un rouleau. Avancez ensuite légèrement vers la rivière et, à la vue d’empreintes de pas, suivez la trace pour constater que le père s’est noyé.

Le récit désormais terminé, vous repartez avec un charme de science incendiaire.

Pour d’autres astuces, nous vous renvoyons sur notre guide complet de Ghost of Tsushima.