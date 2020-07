Dernière grosse exclusivité de la PlayStation 4 avant la sortie de la PlayStation 5, Ghost of Tsushima est une nouvelle licence développé par Sucker Punch, à qui l’on doit entre autre la série des Infamous. On y incarnera un samourai en plein Japon féodal, où la guerre fait rage entre les Mongols et les habitants des îles de Tsushima. Notre héros devra alors protéger sa patrie, quitte à devenir plus qu’un simple samouraï et à adopter de nouvelles façons de tuer ses ennemis.

Pour vous aider à bien progresser dans le titre, on vous propose ici un guide complet de Ghost of Tsushima. Vous y retrouverez donc nos différentes soluces, afin de progresser au sein de l’histoire principale, ainsi que dans les diverses quêtes et objectifs annexes. Une FAQ est également disponible pour répondre à toutes vos interrogations sur le jeu.

Guide Ghost of Tsushima

Ce guide vous permet de retrouver l’ensemble des soluces que nous proposons, en commençant par le cheminement pas à pas de l’histoire principale. Les objectifs secondaires ainsi que nos astuces pour bien démarrer dans le jeu, ou pour trouver certains objets, sont aussi listés ici.

Soluce principale

(En cours d’écriture, sera disponible ultérieurement)

Objectifs annexes

(En cours d’écriture, sera disponible ultérieurement)

Autres

FAQ (Foire aux questions)

Vous retrouverez ici des réponses à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur le jeu.

Quand sort Ghost of Tsushima ?

Un temps annoncé pour le 26 juin, Ghost of Tsushima a été reporté en même temps que The Last of Us Part II. Ainsi, il est maintenant prévu pour le 17 juillet prochain.

Sur quelles plateformes sort Ghost of Tsushima ?

Ghost of Tsushima est une exclusivité PlayStation 4, car il est développé par Sucker Punch, puisque le studio appartient à Sony.

Ghost of Tsushima sortira t-il sur PS5 ?

Pour le moment, on ne sait pas si le jeu aura droit à un vrai remaster sur PS5, mais il y a fort à parier que le titre pourra bien tourner sur la nouvelle console de Sony grâce à la rétrocompatibilité, comme The Last of Us Part II. Reste à voir si des améliorations graphiques sont prévues ou non pour le titre sur cette console.

Est-ce qu’il y aura des DLC ou Season Pass ?

Pour le moment, aucun DLC n’a été annoncé pour le titre. Etant donné qu’il s’agit d’une nouvelle licence, difficile d’affirmer ou non s’il y en aura par la suite.

Ghost of Tsushima possède t-il un monde ouvert ?

A la manière d’un Assassin’s Creed, le monde de Ghost of Tsushima est totalement ouvert. Il est ainsi possible de s’écarter de la quête principale pour chercher des objectifs annexes, ou bien de découvrir des lieux cachés où vous trouverez des récompenses.

Quelle est la durée de vie de de Ghost of Tsushima ?

Pour l’instant, on ne connait pas précisément la durée de vie de Ghost of Tsushuima, bien que le directeur créatif ait annoncé pendant son développement qu’il faudrait plusieurs dizaines d’heures pour en venir à bout. Le cap des 50 heures pourrait même être dépassé si le joueur se laisse voguer à d’autres occupations et activités sur son chemin.

Ghost of Tsuhima possède t-il un mode facile ?

Si certains peuvent le comparer de très loin à Sekiro: Shadows Die Twice, Ghost of Tsushima proposera bien un mode Facile pour les joueurs qui souhaiteraient avant tout profiter de l’histoire et du monde ouvert. Un mode Difficile sera aussi présent et demandera plus de dextérité dans les combats, plutôt que de rajouter de la vie aux adversaires.

Est-il possible de personnaliser le personnage principal ?

Dans Ghost of Tsushima, vous incarnez Jin Sakai, qui est un héros unique dont les traits physiques ne peuvent être modifiés. Vous pouvez cependant personnaliser son apparence avec diverses armures et habits, ainsi que des chapeaux, qui auront une influence sur votre look et sur vos caractéristiques.

Quelles sont les éditions de Ghost of Tsushima ?

Vous pourrez retrouver plusieurs éditions pour Ghost of Tsushima, aussi bien en dématérialisée qu’en version collector physique.

La Digital Deluxe Edition

Cette édition contiendra :

Un mini-artbook digital

Les commentaires des développeurs

Un thème dynamique PS4

Des skins pour le masque, Jin et son cheval

Des objets in-game

L’édition Spéciale

Cette édition physique contiendra :

Un artbook spécial

Les commentaires des développeurs

Un skin d’équipement

Des objets in-game

L’édition Collector

Le collector comprendra :

Un steelbook

Une carte du monde imprimée sur du tissu

Un sashimono (bannière de guerre) de 130 cm

Un furoshiki (tissu d’emballage)

Une réplique du masque de Jin Sakai avec son présentoir

Tous les éléments de l’édition Digital Deluxe

Acheter Ghost of Tsushima

Trailer de gameplay

En bref

Ghost of Tsushima

Éditeur : Sony

: Sony Développeur : Sucker Punch

: Sucker Punch Genre : Action/Aventure

: Action/Aventure Prix : 59.99€

: 59.99€ Console : PlayStation 4

: PlayStation 4 Date de sortie : 17 juillet 2020

: 17 juillet 2020 PEGI 18

