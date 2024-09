Banishers: Ghost of New Eden et Jusant n’ont pas atteint les résultats escomptés, DON’T NOD met deux projets en pause

Et deux autres projets retravaillés pour un public plus large

Le bilan du premier trimestre de cette année fiscale pour le groupe a été publié sur le site officiel de DON’T NOD, et il n’est pas particulièrement bon. Le studio pointe ici du doigt les performances de Jusant et Banisers: Ghost of New Eden, ses deux dernières productions. Le premier a été un vrai succès critique tandis que le second a connu une réception un peu plus mitigée (mais toujours bonne), cependant, les deux titres n’ont pas été à la hauteur des attentes du studio d’un point de vue rentabilité, comme l’indique Oskar Guilbert, PDG de DON’T NOD :

« Nous sommes bien évidemment déçus par nos performances récentes dans un marché extrêmement compétitif et sélectif. Malgré un excellent accueil critique, Jusant et Banishers: Ghosts of new Eden n’ont malheureusement pas obtenu le résultat commercial escompté, ce qui entraîne une dégradation de nos résultats semestriels 2024 et nous conduit à étudier toutes les options possibles concernant notre feuille de route. »

On comprend que ce qui aide le studio à maintenir la tête hors de l’eau, ce sont ses succès passés, à savoir Life is Strange et Vampyr qui réalisent encore des bénéfices.

Ces contre-performances ont donc des conséquences immédiates dans les plans du studio. On apprend ainsi que deux projets actuellement développés à Paris (et encore inconnus) sont mis en pause pour mieux se concentrer sur les titres « les plus prometteurs » du catalogue, comme Lost Records: Bloom & Rage qui sortira début 2025. Autre changement : deux projets encore non-dévoilés et prévus avant fin 2027 vont être repensés afin de « toucher un public plus large ». Tout cela amènera l’entreprise à afficher des pertes à court terme pour espérer mieux s’en sortir à l’avenir.

Dans cette industrie, qui dit mauvais résultats dit aussi bien trop souvent licenciements. Pour le moment, rien n’est annoncé chez DON’T NOD et il reste à espérer que cela ne bouge pas. La sortie de Lost Records: Bloom & Rage risque en tout cas d’être déterminante pour l’avenir du groupe.