Salutations Chasseur de l’Arche ! Bienvenue sur la soluce de Borderlands 3, et plus particulièrement du premier contenu téléchargeable désormais disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One depuis le 19 décembre 2019 : le Casse du Beau Jackpot.

Ici vous retrouverez notamment le sommaire de toutes les nouvelles missions proposées par ce DLC. En effet, cette première extension vous emmène donc dans un casino spatial où vous attend une nouvelle campagne mais aussi de nouvelles missions secondaires, le tout étant accompagné de 7 trophées supplémentaires. Il y en a donc pour tout le monde et pour tous les goûts !

A noter que pour pouvoir y jouer, vous devrez avoir débloqué votre vaisseau au préalable lors de la mission principale Sanctuary du jeu de base. Vous pouvez d’ailleurs en profiter pour retrouver notre soluce complète ainsi que toutes nos astuces sur le jeu sans oublier un dernier clic ici pour découvrir notre avis sur ce DLC.

Mais sans plus attendre, équipez vos meilleures armes et relevez le défi de Moxxi pour l’aider à achever sa vengeance !

Missions principales

Beau Jackpot

Jouer avec le feu

Vainqueurs et perdants

Missions secondaires