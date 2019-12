Voici la soluce du premier DLC de Borderlands 3 : Le Casse du Beau Jackpot. Après avoir découvert le casino du Beau Jackpot et y avoir rencontré Timothy, préparez-vous à jouer avec le feu en ayant pour premier objectif de vous rendre au Quartier du Vice.

Récompense : 69360 $ / Elementalist Ember’s Blaze (bouclier très rare de niveau 50)

Aller au Quartier du Vice

Retournez sur vos pas vers la Grotte de la Loterie puis utilisez l’interrupteur pour ouvrir la porte qui mène au Quartier du Vice. Commencez par détruire tous les robots porteurs qui avancent vers vous.

Après avoir nettoyé et fouillé la zone, avancez vers l’objectif sur votre carte. Laissez Timothy vous ouvrir la porte, entrez et utilisez le dispositif devant vous pour appeler l’hypervoie qui vous emmène directement au Quartier du Vice et plus précisément dans la zone du Battage violet.

Rencontrer Ember

Ici, votre nouvel objectif est d’aller à la rencontre d’Ember à l’endroit indiqué sur votre carte tout en vous débarrassant des ennemis que vous croisez sur votre trajet.

Arrivé sur place, allez parler à la danseuse Shelly mais deux ennemis semblent vouloir se l’accaparer. Tuez alors les dénommés Luke les mains moites et Gretchen la Radine pour pouvoir l’interroger.

Allez ensuite poser vos questions à Trent la Traînée juste à côté, puis à Belle carrosserie un peu plus loin qui vous permettra de discuter avec Ember.

Récupérer et livrer le cadeau de bienvenue d’Ember

Après votre discussion, Ember vous charge de récupérer son cadeau de bienvenue. Rendez vous au point marqué par l’objectif, grimpez sur le mur et récupérez le paquet au bout.

Revenez ensuite sur vos pas dans le but d’aller livrer le cadeau à l’endroit indiqué sur votre carte : les Bains soyeux. Ici, préparez-vous à combattre un groupe d’ennemis avant de monter sur le rocher pour y placer le cadeau au pied de la statue de Belle-Gueule.

Suite à l’explosion, plusieurs robots débarquent de nulle part. Aucune difficulté pour vous en défaire et vous pouvez alors rejoindre Ember dans la zone suivante.

Rejoindre Ember

Repérez le marqueur sur votre carte et découvrez la zone suivante : Cabaret Foxxxi’s. Tuez d’abord tous les hommes de Belle-Gueule et allez parler à Ember pour terminer la mission et empocher votre récompense.

Vous voilà prêt pour votre prochaine mission : Vainqueurs et perdants.