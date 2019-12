Voici la soluce du premier DLC de Borderlands 3 : Le Casse du Beau Jackpot. Fini de jouer avec le feu, Ember vous confie une autre mission intitulée Vainqueurs et perdants, dans laquelle vous allez devoir retrouver son vaisseau, la « Femme brûlée ».

Récompense : 69360$ / Acid Burn (mod de grenade rare de niveau 50)



Aller à la fourrière VIP

Dans un premier temps, partez en direction de votre objectif en vue d’utiliser le kiosque d’informations. Au passage, profitez-en pour aller parler au vagabond qui se trouve au bar pour obtenir une mission secondaire : Un service pour Digby (1ère partie).

Activez le kiosque d’informations pour pouvoir récupérer un ticket de la Femme brûlée et mettez-vous en route pour la fourrière.

Reprenez le métro pour revenir à la zone précédente et suivez le marqueur de votre objectif au fur et à mesure tout en vous débarrassant des ennemis qui se mettent en travers de votre chemin. Arrivé devant le « Customer Care Center », déverrouillez la porte via l’interrupteur et accédez à une nouvelle zone : Fourrière VIP.

Aller au Centre de Service à la clientèle

Arrêtez-vous un instant si nécessaire pour remplir vos chargeurs et vider votre inventaire. Avancez ensuite pour arriver au centre de service à la clientèle et allez tout droit jusqu’à vous retrouver devant une grande porte fermée et apprendre qu’un formulaire est nécessaire pour pouvoir passer. Vous pouvez aussi fouiller un peu le coin, non loin de là se trouve d’ailleurs une autre mission secondaire via une affiche sur le mur : Grande évasion.

Revenez un peu en arrière pour aller parler au service client à l’étage sur la gauche. Adressez-vous au robot bureaucratique qui vous redirige aussitôt vers le guichet des requêtes juste à côté. Sonnez pour appeler ce même robot et parlez-lui pour obtenir le formulaire 34-B v2.4.

Retournez devant la porte et service administratif oblige, le jeu semble vouloir jouer avec vos nerfs car il vous demande le formulaire 34-B v2.6 qui nécessite visiblement le statut de VIP.

De nouveau, allez parler au service client et tentez de sonner la cloche VIP (payante) cette fois. Autant le robot se déplace plus rapidement, mais c’est toujours le même cercle vicieux qu’on vous propose. Vous avez alors la possibilité d’attaquer le robot bureaucratique en guise d’objectif optionnel. Évidemment, d’autres robots arrivent en renfort mais après avoir fait le ménage, vous pouvez directement récupérer le formulaire 34-B v2.6 avant de retourner devant la grande porte pour l’insérer dans le dispositif.

A partir de là, suivez votre objectif en empruntant un premier long couloir.

Au bout, vous vous retrouvez devant une nouvelle porte. Prenez un ticket et entrez. En attendant d’être appelé, cela risque d’être long, mais vous pouvez fouiller les lieux sinon contournez les règles en obtenant un nouveau ticket auprès d’un autre client qui attend visiblement depuis trop longtemps.

Mais ceci est un piège puisque que le client se retourne contre vous, aidé par quelques robots et autres pillards en renfort, et ce sont alors les hostilités qui commencent. Après avoir tué tout le monde, ramassez le ticket au sol et présentez-vous devant la porte indiquée.

Arrive le moment de payer le procès-verbal d’un montant de 500 000 000 000$… Excédé, franchissez la barrière de sécurité et nettoyez la zone en faisant attention aux Répareurs, des robots volants et aux Porteurs EXP qui se chargent de venir exploser à côté de vous.

Rejoindre le vaisseau d’Ember

Il ne vous reste plus qu’à entrer dans la fourrière pour trouver la « Femme brûlée », le vaisseau d’Ember. Pour cela, descendez plus bas par l’ouverture au sol et suivez les deux tuyaux, rouge et rose, pour atteindre une nouvelle salle bien gardée.

Lorsque la voie sera libre, descendez à nouveau par une ouverture au sol et suivez les conduits en gardant toujours un œil sur l’objectif grâce à votre mini-carte.

Arrivé dans le sas de gravité, ouvrez la porte et avancez jusqu’à devoir sauter sur les quais du quémandeur. Continuez de progresser à travers les différentes zones tout en tuant les vagues d’ennemis jusqu’à l’endroit marqué sur votre carte.

Vous finissez par arriver à un endroit gardé par un constructeur et quelques robots. Équipez-vous d’une arme corrosive dans l’idéal et nettoyez la zone pour ensuite faire la connaissance de Freddie et apercevoir le vaisseau d’Ember derrière lui.

Entamez la discussion avec lui pour recevoir votre nouvel objectif.

Trouver l’ami de Freddie

Pour avoir accès au vaisseau, Freddie vous demande de retrouver son ami en contrepartie. Ouvrez donc la porte à proximité et découvrez la tentation de Scylla. L’endroit grouille d’ennemis, vous savez ce qu’il vous reste à faire, puis mettez le cap vers votre nouvel objectif.

Maintenant, il vous suffit d’avancer, de tuer, de fouiller… Bref, traversez de nouveau les différentes zones pour arriver à bon port, à l’autre bout de la carte. Là, nettoyez la zone avant d’aller libérer l’ami de Freddie : un Porteur BUD.

Enfin, retournez voir Freddie par le passage généré par le robot sur votre gauche, en sautant de container en container. Attendez que le dialogue se termine et prenez les outils d’Ember sur son vaisseau pour mettre un terme à cette mission.

Retournez voir Timothy dans sa planque au Dépensoptique via un voyage-éclair pour connaître les détails de votre prochaine mission : le trésor d’un homme.