Voici la soluce du premier DLC de Borderlands 3 : Le Casse du Beau Jackpot. Pour activer la mission, rendez-vous près du club de Moxxi dans votre vaisseau, et interagissez avec l’affiche à gauche de l’entrée pour obtenir votre première mission qui consiste à rejoindre le Beau Jackpot, un casino de luxe.

Sélectionnez la station spatiale depuis le poste de contrôle sur le pont et quittez votre vaisseau en utilisant le module.

Récompense : 69360$

Découvrir le casino

Après la petite cinématique de présentation, vous êtes devant la station de voyage-éclair de l’inauguration. Avancez pour ouvrir la porte du sas et rejoindre votre premier objectif : le casino. Suivez tranquillement le long couloir avec le tapis rouge pour arriver dans une salle où se trouvent des distributeurs, un hologramme de Jack et un point de contrôle.

Dans l’entrée du Glamour, avancez jusqu’à pouvoir interagir avec un levier et faire tourner la machine devant vous. Mais face au facétieux Jack, qu’attendre de mieux qu’un lot de robots qui vous attaque… Nettoyez la zone et continuez en direction de votre prochain objectif.

Dans la salle suivante, rien à signaler. Fouillez juste l’endroit pour récupérer de l’argent mais aussi des munitions et laissez-vous tenter par les machines à sous si vous le souhaitez.

Mais le répit est de courte durée puisqu’en arrivant aux Côtes mécaniques, vous êtes attaqué par un groupe d’ennemis. Après vous en être débarrassé, prenez le temps de fouiller les moindres recoins pour trouver de l’argent en cassant les machines à sous, des munitions, du butin et même un enregistrement ECHO. D’ailleurs, pensez également à monter à l’étage pour faire la connaissance d’Allan la Grosse-Mise et obtenir la mission secondaire « La main à la patte« .

A noter que si vous prenez du temps pour explorer la zone, d’autres ennemis réapparaissent plus ou moins régulièrement.

Suivre la ligne de métro jusqu’au Dépensoptique

Arrivé à la Place de l’Aubaine, Moxxi vous demande d’aller jusqu’à la Tour de Jack et pour cela, de « prendre le métro » jusqu’au Dépensoptique. En fait, il s’agit de suivre la ligne de métro un peu plus bas. Pour cela, rendez-vous donc au point indiqué sur votre carte tout en prenant le temps d’explorer au fur et à mesure.

Vous finissez alors par descendre dans la station de l’inauguration pour nettoyer une première zone. Mais restez concentré car vous allez devoir vous préparer à affronter Troisième rail ainsi que son gang.

Empruntez alors le rail de droite pour rejoindre une seconde zone de combat et débarrassez-vous du gang de Troisième rail pour accéder à la suite.

Le combat terminé, fouillez la zone et dirigez-vous vers l’objectif sur votre carte pour aboutir vers une nouvelle zone : Dépensoptique.

Sauver l’inconnu et réparer le téléporteur

Dans la station du Dépensoptique, prenez tout d’abord le temps de vendre votre camelote et de vous ravitailler en munitions. En regardant votre carte de plus près, vous verrez que la zone est relativement grande et que vous devez vous rendre à l’autre bout de celle-ci.

Vous traversez alors deux zones :

La station du Dépensoptique gardée par quelques robots.

Et le Strip où traînent des ennemis plus coriaces.

A partir de là, il s’agit d’aller sauver un inconnu qui se trouve au centre de la zone, au niveau de la Grotte de la Loterie. Sur place, nettoyez les lieux puis laissez vous guider par la petite mise en scène pour retrouver Timothy Lawrence et lui parler.

Suivez-le ensuite pour récupérer du butin dans une salle secrète et arriver aux Tourelles de bienvenue. Ici, il s’agit de réparer le téléporteur. Commencez par prendre l’arme corrosive que vous tend Timothy et pénétrez dans la zone appelée Surcharge pour y récupérer le focalisateur.

Celui-ci se trouve dans une vitrine verte dont vous allez devoir briser la vitre pour le ramasser. Le fracas du verre alerte quelques robots qui débarquent dans la salle, d’où l’importance d’équiper une arme corrosive.

Enfin, retournez auprès de Timothy et placez le focalisateur à l’endroit indiqué pour réparer le téléporteur. Il ne vous reste plus qu’à rejoindre Timothy dans sa planque à l’étage inférieur.

Rejoindre la planque de Timothy

Repérez la chute d’eau dans la Grotte de la Loterie comme sur l’image ci-dessous et passez à travers l’eau pour découvrir une nouvelle zone : la casa de Timothy. Vous y trouverez notamment des distributeurs, une station de voyage-éclair et une nouvelle mission secondaire via l’affiche sur le mur non loin de là : Amour sororal.

Pour finir, utilisez l’holostructeur pour faire apparaître Moxxi. Après le dialogue, la mission s’achève ici et vous pouvez vous préparer à jouer avec le feu.