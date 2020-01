Voici la soluce du premier DLC de Borderlands 3 : Le Casse du Beau Jackpot. Après avoir tranché entre vainqueurs et perdants, vous retrouvez Timothy qui a une nouvelle mission à vous confier : Le trésor d’un homme. Rendez-vous donc au quartier commercial.

Récompense : 69360 $ / Brrr Say Krud Brad Luck (arme rare de niveau 50)



Aller au centre commercial

Depuis la Casa de Timothy, rejoignez l’endroit marqué sur votre carte et utilisez l’interrupteur pour ouvrir la porte.

De là, vous allez devoir vous rendre à l’autre bout de la zone. Inutile de préciser que de nombreux ennemis vous attendent de pied ferme.

Interagissez ensuite avec le dispositif pour appeler l’hypervoie qui vous emmène alors directement dans la nouvelle zone du centre commercial.

Entrer dans le vide-ordures

Une fois dans le centre commercial, avancez en direction de votre objectif en traversant un premier quartier nommé « La Poche Brûlante » et nettoyez les lieux.

Profitez-en pour fouiller un peu partout et descendez à l’étage inférieur tout en suivant votre objectif au fur et à mesure. Le passage étant bloqué, trouvez 15 ordures aux endroits indiqués sur votre carte.

En fait, il s’agit d’y tuer les robots ménagers du casino pour pouvoir récolter des sacs poubelle. Vous pouvez également en ramasser en ouvrant les containers d’ordures.

Les 15 sacs poubelle en votre possession, retournez à l’étage inférieur et empilez vos ordures au pied de l’arbre indiqué. Ensuite, allez voir Ember à proximité et prenez la bombe à ordures qu’elle vous donne. Posez-la à l’endroit indiqué dans les branches de l’arbre et tirez dessus pour tout faire exploser.

Vous attirez ainsi l’attention du robot ménager en chef, un dénommé Stanley. Débarrassez-vous de lui pour pouvoir récupérer les clés sur sa dépouille et qui vous permettront d’accéder au vide-ordures via le Compacteur.

Trouver Poubelland

Ici, vous découvrez une nouvelle carte. Repérez votre objectif et avancez dans sa direction au fur et à mesure tout en tuant les robots sur votre passage.

Devant l’entrée de Poubelland, posez la clé du bonheur sur le sol et entrez pour rencontrer Mayor, le maire de la ville en personne. Parlez-lui et suivez-le. Adressez-vous à lui une seconde fois pour accepter sa requête et lui venir en aide.

Récupérer l’IA

Votre nouvel objectif consiste à récupérer l’IA mais aussi à trouver des cellules énergétiques de Porteur. Fouillez un peu la ville et faites le plein de munitions si besoin avant de sortir en direction du nouveau marqueur sur votre carte et rejoindre les Terres Cubiques.

Notez qu’une mission secondaire se trouve non loin de là auprès d’un Porteur : Coeur d’or.

Avancez un peu pour faire face à un groupe de Porteurs GUN rouillés. En les détruisant, vous pouvez ramasser les cellules énergétiques demandées. Une fois que vous en aurez amassé cinq, continuez d’avancer en gardant toujours votre objectif en vue.

Au bout, laissez-vous tomber plus bas pour atterrir dans un nid de Scraptraps.

Le combat se déroule en 2 phases. Rien de bien compliqué. La première consiste à détruire un nombre incalculable de Scraptraps qui arrivent de toutes parts. Éliminez-en autant que nécessaire pour vider la barre jaune en haut de votre écran et faire apparaître Scraptrap Prime dans une seconde phase.

L’idéal est de vous équiper d’une arme corrosive pour vous en débarrasser le plus rapidement possible et veillez tout de même à rester mobile. Dans un premier temps, cela évitera de vous faire encercler et déborder par les Scraptraps puis cela vous permettra ensuite de rester à distance des grosses frappes au corps-à-corps du Scraptrap Prime.

Une fois que tout le monde est réduit à l’état de boîtes de conserve, prenez votre butin et la puce d’IA avant de quitter l’arène par le container ouvert.

Obtenir l’œil de Constructeur

Plus bas, dans le but de récupérer maintenant l’œil de Constructeur, avancez jusqu’à l’endroit indiqué sur la carte. Là, histoire de varier votre plaisir de défourailler, ce sont des pillards qui traînent dans le coin. Après les avoir tué, vous allez devoir trouver un moyen d’entrer dans la forteresse.

Pile à l’endroit indiqué sur la carte ci-dessous, repérez le gros tuyau bouché par un tas d’ordures et tirez dans les barils explosifs pour dégager le passage.

De l’autre côté, vous rejoignez le Foutoir SARL. Nettoyez l’endroit et poursuivez votre route parsemée d’autres ennemis. Puis, arrivé à l’endroit marqué sur la carte ci-dessous, ramassez l’œil de Constructeur dans la cuvette des toilettes.

Retournez à Poubelland et donnez les cellules énergétiques à Freddie. En attendant, allez placer les autres pièces aux endroits indiqués. Puis, prenez la source d’énergie improvisée par Freddie et placez-la aussi pour alimenter ce qui va devenir le Clapstructeur.

Escorter le Clapstructeur

Regardez la petite mise en scène et dirigez-vous vers la porte pour l’ouvrir et escorter le Clapstructeur. Tuez tous les ennemis dans la première zone et avancez auprès du Clapstructeur. Parlez-lui pour qu’il s’occupe de la barricade.

Comme précédemment, dégagez à nouveau le chemin pour le Clapstructeur en tuant tous les ennemis se trouvant dans les deux prochaines zones. C’est alors que le Clapstructeur a pour mission de renforcer la Poutre. En attendant, occupez-vous de Tony Bordel et de ses acolytes.

Il ne vous reste plus qu’à retourner parler au maire de Poubelland. Mais avant de partir, parlez au Clapstructeur pour obtenir le trophée « Passez me dire bonjour« .

Enfin, parlez simplement au maire pour terminer votre mission et empocher votre récompense. Retournez ensuite à la Casa de Timothy pour élaborer le plan.