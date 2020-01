Voici la soluce du premier DLC de Borderlands 3 : Le Casse du Beau Jackpot. Le plan est en route, vous voilà désormais prêt à jouer le Joker de Jack.

Récompense : 69360 $



Avant toute chose, si vous le souhaitez, prenez les trois missions secondaires affichées sur le mur :

Amour sororal (si vous ne l’avez pas déjà validée auparavant)

Robot gladiateur

Trip sous acide

Passer l’aile de haute sécurité

Tout d’abord, filez en direction de l’aile de haute sécurité dont l’emplacement est indiqué sur votre carte. Sur place, chargez vos armes car vous allez devoir nettoyer la zone. Commencez par détruire les deux tourelles d’Hypérion placées de chaque côté de la porte et enchaînez vos tirs sur les robots qui se trouvent derrière.

Suivez ensuite Timothy jusqu’au poste de contrôle de Jack et attendez que le scan déverrouille le champ de force pour passer à la zone suivante : le secret de Jack.

Trouver la source d’énergie

Avancez et suivez les couloirs puis les conduits jusqu’au premier marqueur : la source d’énergie rasoir. Juste après, vous arrivez dans une large zone infestée de Ratchs.

Une fois toute la zone nettoyée, récupérez les produits chimiques à l’endroit indiqué en hauteur pour pouvoir brûler les nids qui vous empêchent de passer. Placer la bombonne au bon endroit et tirez dessus pour tout enflammer.

Suivez ensuite le couloir jusqu’au champ de force et attendez que la petite mise en scène se termine pour passer. Dans la Grande Salle du Malheur, détruisez une armée de robots de sécurité. De là, sautez un étage plus bas pour rejoindre votre prochain objectif.

Sur le trajet, grimpez sur les caisses Hyperion comme sur l’image ci-dessous pour atteindre l’hélice et passez à travers en faisant attention à la tourelle fixée au plafond. Continuez jusqu’à descendre par un ascenseur un peu plus loin.

Rejoindre le câble d’alimentation

Depuis l’ascenseur, sautez dans le Super Réacteur Ultra Cher dans le but de rejoindre le câble d’alimentation. Traversez les différentes plateformes en éliminant tous les robots porteurs dans les parages jusqu’à devoir descendre par le tuyau au sol pour atterrir dans la Belle Forge.

Ici, d’autres robots Porteurs vous attendent. Puis, empruntez le couloir dans le fond qui mène vers une autre salle avec encore des robots Porteurs.

Dans la salle suivante, encore et toujours des robots Porteurs mais cette fois, ils sont accompagnés d’un Constructeur qui n’hésite pas à vous canarder avec des missiles. Grimpez ensuite au fond de la salle à gauche pour rejoindre un nouveau point de contrôle puis la Déchetterie Merdique.

Traversez en fouillant la zone et en détruisant tous les robots. Rejoignez la salle suivante en passant sur le tuyau un peu plus loin et grimpez à l’échelle au bout. Longez la passerelle pour redescendre ensuite dans la Carte Maîtresse.

Là, débarrassez-vous de la tourelle puis faufilez-vous dans l’ouverture sur la gauche pour pouvoir grimper plus haut. Suivez le chemin pour descendre de l’autre côté dans une nouvelle salle infestée de robots Porteurs.

Le principe est simple : avancez, détruisez, fouillez. Vous arrivez alors devant un champ de force qui vous bloque le passage.

Pour le désactiver, vous allez devoir arrêter la chaîne d’assemblage. Montez à l’étage et suivez le marqueur sur votre carte. Actionnez le levier pour désactiver le champ de force et redescendez pour affronter une nouvelle vague de robots Porteurs.

Le passage ouvert, avancez et prenez à droite au bout du couloir pour monter à l’étage supérieur. De là, redescendez aussitôt plus bas pour rencontrer d’autres robots Porteurs. Adoptez toujours le même principe que précédemment pour progresser jusqu’à vous retrouver de nouveau bloqué devant un champ de force.

Cette fois, pour le désactiver, détruisez le générateur (de couleur rougeâtre) en tirant dans un tonneau explosif lorsqu’il passe à proximité.

Suivez les couloirs jusqu’à rejoindre une zone appelée Super armée, où vous attendent un énième groupe de robots Porteurs. Explorez les lieux avant de remonter un étage plus haut par les escaliers dans le fond de la pièce et atteindre le Labo des Intellos.

Combattre le Fabrikateur

Vous êtes sur le point d’arriver dans la dernière salle de la zone. Descendez par l’ouverture au niveau de la rembarde cassée pour vous confronter au Fabrikateur. Ce boss possède une barre de bouclier doublée d’une barre d’armure.

Commencez par vous équiper d’une arme électrique pour vous faciliter la tâche, d’autant plus que des robots Porteurs traîneront autour de lui. D’ailleurs, cela peut vous permettre de retrouver un second souffle en cas de pépin.

Sinon, tournez autour du Fabrikateur pour rester en mouvement tout en lui tirant dessus et arrangez-vous pour recharger à l’abri derrière des caisses. Videz sa barre de bouclier pour entamer sa barre d’armure et changez d’arme pour infliger des dégâts corrosifs si vous le pouvez.

De son côté, le Fabrikateur cherchera à vous viser avec ses lasers mais aussi avec des explosifs. Rester mobile vous permettra d’éviter les lasers tandis que sortir des cercles oranges sur le sol vous sauvera des explosions.

Maintenez le rythme jusqu’à le détruire pour de bon et terminez en vous occupant des robots Porteurs restants.

Il ne vous reste plus qu’à tirer longuement sur le câble d’alimentation, tout comme sur l’image si-dessous, pour en finir avec cette mission et passer à la suite : Les jeux sont faits.

