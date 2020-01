Voici la soluce du premier DLC de Borderlands 3 : Le Casse du Beau Jackpot. Après vous être occupé du trésor d’un homme, vous êtes de retour à la Casa de Timothy où tout le monde est présent. En parlant à Timothy, vous comprenez qu’un plan est sur le point de se créer.

Récompense : 69360 $ / Wicked Robo-Melter Masher (arme rare de niveau 50)



Parler à Nick le Roublard

Vous êtes alors téléporté automatiquement pour aller parler à Nick le Roublard. Avancez jusqu’à l’endroit désigné sur votre carte pour vous retrouver devant une porte verrouillée.

Approchez de la porte pour écouter le discours de Nick et entrez. Descendez dans la planque et restez sur vos gardes car Nick porte bien son nom et vous tend un piège, accompagné de ses ratchs. Montrez-lui de quoi vous êtes capable et ramassez les plans sur son cadavre.

Trouver le composé 24

Après la petite explication, votre nouvel objectif consiste à trouver le composé 24. Avancez pour traverser la zone du Point J en tuant tous les robots qui s’y trouvent. Prenez également le temps de fouiller les lieux avant de vous approcher de l’accès verrouillé par un champ de force.

Pour le désactiver, vous allez devoir actionner 3 interrupteurs dans l’ordre. Repérez chacun d’entre eux sur votre carte pour commencer et partez vers celui de gauche quand vous êtes face au bouclier.

Vérifiez bien que le numéro 1 figure sur le mur et actionnez le premier interrupteur. Revenez un peu en arrière face au champ de force pour trouver l’interrupteur n°2 dans une salle accessible depuis le dessus en brisant la vitre. Puis occupez-vous du dernier interrupteur, le n°3, qui se trouve en face du premier. A noter qu’une vague de robots apparaît entre chaque activation.

Revenez devant le champ de force et tirez dessus pour le briser définitivement. Détruisez la tourelle brutale et récupérez tranquillement le composé 24 sur l’étagère.

Trouver le costume

Vous voilà de nouveau téléporté à un autre endroit. Il s’agit maintenant de trouver le costume. Rendez-vous donc dans la zone marquée sur votre carte pour faire la rencontre du Beau Blazer et du Beau Falzar.

Débarrassez-vous d’eux et de leurs acolytes pour récupérer le Beau Blazer et le Beau Falzar sur leurs dépouilles.

De retour à la Casa de Timothy, écoutez le dialogue qui clôture cette mission et préparez-vous à jouer le Joker de Jack.