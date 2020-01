On termine la soluce de ce premier DLC de Borderlands 3 : Le Casse d’un Beau Jackpot. Après avoir vaincu le Fabrikateur et terminé le Joker de Jack, vous devez maintenant arrêter Belle Gueule. Les jeux sont faits…

Récompense : 69360 $ / Backfire Rico (bouclier légendaire de niveau 50)



De retour au Dépensoptique, videz votre inventaire et partez rejoindre Ember à l’endroit marqué sur votre carte, aux Tourelles de bienvenue.

Entrer dans la Tour de Jack

Parlez-lui et suivez-la pour rejoindre la porte de sécurité dans une petite zone encore inexplorée de votre carte. Évidemment, vous pouvez compter sur les robots Porteurs pour vous réserver un accueil explosif. Après avoir nettoyé la zone, fouillez les environs et rejoignez Ember devant la porte.

Prenez l’ultra-thermite qu’elle vous donne pour le coller à l’endroit indiqué sur la porte.

En attendant l’activation, survivez à un nouvel assaut donné par les robots Porteurs derrière vous. Revenez à la porte de sécurité et cognez-la pour passer et entrer dans la Tour de Jack.

Rejoindre l’ascenseur

Dans un premier temps, rejoignez l’ascenseur indiqué sur votre carte. Traversez le Salon des flambeurs et occupez-vous de Loco Chantal avant d’enchaîner le nettoyage de la zone suivante nommé Luxuria.

C’est alors que Freddie le Traître débarque, accompagné de robots Porteurs dont Pétunia et Pissenlit. Freddie n’est pas tellement dangereux en lui-même mais il est entouré de nombreux robots qu’il va falloir gérer pour ne pas se laisser déborder.

Lorsque vous en aurez terminé avec tout le monde, ouvrez le sac-banane de Freddie au sol pour récupérer du butin et prenez l’ascenseur.

Trouver Timothy et combattre le Jackpot

Quelques mètres plus haut, dans la Maison de Jack, avancez et descendez dans l’arène de l’œil du Roi pour affronter Belle Gueule ou plus exactement Jackpot, un robot ressemblant à Jack et qu’il peut contrôler.

Lors d’une première phase, rien de bien compliqué, tenez-vous à distance et esquivez ses différentes attaques à base de lasers tout en lui tirant dessus. Ne vous occupez pas des petits robots Porteurs sauf si vous avez besoin de retrouver un second souffle.

Après avoir régénéré ses forces, affrontez-le de nouveau en gardant toujours vos distances. Méfiez-vous de ses missiles lorsqu’il s’agenouille au sol et tournez de préférence autour de lui tout en tirant pour les éviter.

Répétez l’opération une troisième fois avant de vous mesurer à lui dans une ultime phase de combat. Cette fois, il est équipé de propulseurs pour rester en suspension dans les airs. De ce fait, ses attaques sont plus rapides et plus violentes, de plus, il possède une barre de vie plus conséquente.

Essayez de rester éloigné de lui autant que possible pour éviter ses lourdes attaques au corps-à-corps en plus de ses lasers, et visez au maximum au niveau de son sternum pour lui infliger des dégâts critiques.

Après l’avoir vaincu, dirigez-vous vers le panneau de contrôle pour essayer d’arrêter le protocole et empêcher le casino d’être emporté dans les trous noirs. Après plusieurs tentatives infructueuses, ramassez la super main de Timothy et utilisez la console avec cette main pour interrompre le processus.

Ainsi vous assistez à la cinématique de fin et vous obtenez le trophée/succès « Jeux de mains » pour avoir fini cette dernière mission.

Félicitations ! Vous venez de terminer le premier DLC du jeu.

N’hésitez pas à consulter aussi notre guide complet de Borderlands 3 pour y retrouver la soluce de l’histoire principale du jeu, les missions secondaires également ou encore toutes nos astuces.