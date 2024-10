Résoudre l’énigme de l’horloge de Blue Creek

Cette énigme se trouve à côté du point de sauvegarde de l’appartement 212 de la résidence Blue Creek. En face de l’horloge, un mémo posé sur une table qui parle de trois personnes, Henry, Mildred et Scott. Ces prénoms sont liés aux aiguilles de l’horloge et à des portes présentes dans la résidence :

Une porte avec la lettre « H » , correspondant à H enry et à l’aiguille des H eures.

, correspondant à enry et à l’aiguille des eures. Une porte avec la lettre « M » , correspondant à M ildred et à l’aiguille des M inutes.

, correspondant à ildred et à l’aiguille des inutes. Une porte avec la lettre « S », correspondant au prénom Scott et à l’aiguille des Secondes.

Emplacement des aiguilles

L’énigme se déroule donc en trois temps. À chaque aiguille récupérée, il va falloir la placer sur l’horloge et l’orienter à la bonne heure. Remettre une aiguille au bon endroit ouvre la porte qui lui est reliée, menant à la suite du niveau et donc vers les autres aiguilles. Et ainsi de suite. Voici où trouver les aiguilles :

L’aiguille des Heures se trouve dans l’appartement 307. Elle est cachée à l’intérieur d’une radio suspendue. Pour la faire tomber, vous devez placez une vanne dans la pièce à droite de la radio et la tourner. Cette vanne, vous la récupérerez dans l’appartement 304.

L’aiguille des Minutes se trouve dans l’appartement 210, avec le « H » sur la porte d’entrée. À l’intérieur, allez sur la droite et brisez le mur dans la cuisine. Passez à travers et mettez votre main dans la cuvette pour en ressortir.

L’aiguille des Secondes se trouve dans l’appartement 202. Résolvez l’énigme du clavier à code des papillons et vous pourrez récupérer l’aiguille au fond d’un trou dans le mur de la pièce désormais accessible.

Solution Difficulté Standard

Pour vous aider, à gauche de l’horloge il y a un dessin indiquant où placer les aiguilles des Heures et des Minutes. Seule l’indication sur l’aiguille des Secondes manque. Voici où placer les aiguilles :

L’aiguille des Heures doit être placée sur le « 9 »

doit être placée sur le L’aiguille des Minutes doit être placée sur le « 2 »

doit être placée sur le L’aiguille des Secondes doit être placée sur le « 3 »

Placer l’aiguille des Secondes vous donne donc accès à la porte « S », synonyme de fin du niveau.

N’hésitez pas à aller consulter notre guide complet pour tout savoir sur Silent Hill 2 Remake et retrouver des informations sur les autres collectibles, astuces et secrets du jeu. On vous donne aussi la soluce des autres énigmes.