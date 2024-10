Combinaison du coffre du Jacks Motel – Silent Hill 2 Remake

Trouver la combinaison du coffre du Jacks Motel

La clé est à l’intérieur d’un coffre se situant dans le bureau de l’accueil. Pour connaître la combinaison, il va falloir se rendre dans l’appartement 107. Allez au 108 et brisez la vitre pour passer à l’intérieur. Cassez ensuite le mur sur la gauche de la pièce et passez à travers l’ouverture pour rejoindre l’appartement 107. Ramassez le papier sur le bureau qui vous donnera la combinaison :

Un moins un = 0

Trois plus un = 4

Huit moins trois = 5

Zéro plus un = 1

Revenez au coffre, entrez 0451 et vous pourrez récupérer la clé du portail. Retournez-vous pour sauver Maria d’une attaque et vous pourrez reprendre votre route.

