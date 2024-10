Le studio Tequila Works (Rime) annule l’un de ses jeux en développement et licencie une partie de son personnel

Les menus stylisés de Persona et Metaphor ReFantazio sont très beaux, mais aussi très pénibles à concevoir selon Atlus

Dragon Ball Sparking Zero : À quelle heure le jeu de combat sera-t-il jouable en France ?

