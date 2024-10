Où trouver les photos étranges dans Silent Hill 2 Remake ?

Pour souligner ces instants qui ne sont plus forcément les mêmes dans ce remake. Bloober Team, avec ces flashs du passé, a pensé aux fans dont les souvenirs sont très précis. Ces flashs peuvent se déclencher près de certains endroits et objets, faisant écho à ceux du jeu original.

Toutes les photos étranges dans Silent Hill 2 Remake sont à retrouver ci-dessous, classés par zones et dans l’ordre de leur obtention. Notez que les rues et petits bâtiments explorables de Silent Hill ne sont pas forcément visités dans le même ordre par tout le monde. Celui-ci peut donc varier d’un joueur ou une joueuse à un ou une autre. Idem concernant les résidences et autres « donjons ». En ramassant toutes les photos étranges au cours d’une même partie, vous obtiendrez le succès/trophée Argent « Puzzle ».

Attention également, le jeu étant très linéaire, il n’est pas toujours possible de revenir en arrière, passé certains points dans la progression des donjons ou de South Vale. Vérifiez donc de n’avoir rien oublié avant d’aller vers un objectif principal. Aussi permettez-vous plusieurs sauvegardes sur différents slots pour vous éviter les mauvaises surprises.

South Vale (Est)

Emplacement : La première photo étrange du jeu se trouve près de l’entrée de la Résidence Wood Side. Dans la rue et devant la façade de l’immeuble, allez légèrement sur votre gauche pour apercevoir la photo étrange DDDDD par terre, au milieu de poubelles.

Photo étrange #2 – J’ai connu le bonheur (6)

Emplacement : Au croisement de Neely St. et Sanders St., brisez une des vitrines au sud-ouest du Neely’s Bar. Vous pourrez ensuite ramasser la photo étrange « J’ai connu le bonheur ».

Résidence Wood Side

Photo étrange #3 – Saint-Valentin (4)

Emplacement : Au premier étage de la résidence Wood Side, allez dans l’appartement 102. Dirigez-vous près de la télé et vous trouverez la photo étrange « Saint-Valentin » posée sur un plateau repas.

Photo étrange #4 – Humble début de carrière (7)

Emplacement : Au deuxième étage de la résidence Wood Side, vous atteindrez l’appartement 210 depuis le balcon de l’appartement 212. À l’intérieur, après avoir tué le mannequin, dirigez-vous près des fenêtres barricadées du salon pour ramasser la photo étrange « Humble début de carrière ».

Résidence Blue Creek

Photo étrange #5 – Ensemble à tout jamais (16)

Emplacement : Dans la cage d’escalier au rez-de-chaussée, au lieu de monter pour rejoindre le premier étage, allez sur la droite des escaliers. Faites attention au mannequin caché derrière le bidon, tuez-le et ramassez ensuite au sol la photo étrange « Ensemble à tout jamais ».

Emplacement : Quand vous aurez récupéré l’aiguille des Minutes, après l’énigme des papillons de la chambre 202, retournez dans la salle de sauvegarde où se trouve l’horloge. Celle-ci a légèrement changé, ce qui fait que vous trouverez la photo étrange dans la chambre, au sol.

South Vale (Ouest)

Photo étrange #7 – Si loin de la maison (14)

Emplacement : Une fois que Maria vous a rejoint, vous aller devoir passer un nouveau portail. Entrez et allez à droite. Arrêtez-vous aux premiers bancs sur votre droite pour remarquer la photo étrange « Si loin de la maison » sur l’un d’eux.

Photo étrange #8 – J’ai réussi ! (20)

Emplacement : Avant d’aller au motel avec Maria, récupérez un cric à la station-essence Octantis Fuels et ramenez-le derrière le garage situé en face du motel. Placez-le cric pour vous créer une ouverture vers l’intérieur du garage. Entrez et récupérez

Photo étrange #9 – Prêt à cartonner ! (12)

Emplacement : Quand vous aurez pénétré à l’intérieur du Heaven’s Night, Maria va vous quitter. Au lieu de la rejoindre, une fois arrivé dans les loges, vous trouverez la photo étrange « Prêt à cartonner ! » sur le mur, près d’un des miroirs.

Photo étrange #10 – Entrée de l’église (5)

Emplacement : Après la cinématique avec Maria au Parc Moonlight, vous serez de nouveau aux commandes James. Faites tout de suite demi-tour et suivez le petit chemin jusqu’à atteindre un bassin. Sur la bordure se trouve la photo étrange « Entrée de l’église ».

Emplacement : Dans le cinéma, vous aurez une cinématique avec Eddie, assis vers les premiers rangs. Quelques sièges plus haut, et derrière le jeune homme, vous trouverez la photo étrange.

Hôpital de Brookhaven

Photo étrange #12 – Ses dessins (9)

Emplacement : Au 1er étage de l’hôpital, entrez par la trappe au sol placée sur le côté ouest de la salle L3. Attention aux ennemis à l’intérieur et continuez jusqu’à entrer dans la salle d’observation. Sur le bureau de la salle, vous trouverez la photo étrange « Ses dessins ».

Photo étrange #13 – Au moins, elle était là (18)

Emplacement : Lorsque vous voudrez utiliser votre clé pour ouvrir la cour intérieure du rez-de-chaussée, vous remarquerez que la porte menant à la salle d’examen 1, jusqu’ici fermée, est ouverte. Entrez à l’intérieur et éliminez le mannequin. Ouvrez ensuite un grand tiroir pour y trouver la photo étrange « Au moins, elle était là ».

Hôpital de Brookhaven – Autre monde

Photo étrange #14 – Personne ne sait (2)

Emplacement : Dans la salle d’observation du 1er étage, passez le mur après avoir récupéré la clé du bureau du directeur. Près du lit recouvert d’un drap, ouvrez le meuble de chevet. Dedans se trouve la photo étrange « Personne ne sait ».

Photo étrange #15 – Ils ne doivent pas savoir (13)

Emplacement : Au rez-de-chaussée, passez par la piscine et dans le coin nord-ouest de la pièce, vous trouverez la photo étrange « Ils ne doivent pas savoir » posée sur un banc.

South Vale – Autre monde

Photo étrange #16 – Ils sont là (10)

Emplacement : Garée juste à côté du restaurant Lucky Jade, sur Katz St, une voiture abrite la photo étrange « Ils sont là ». Cassez la vitre côté conducteur pour récupérer la photo.

Centre historique

Photo étrange #17 – La nouvelle horloge (17)

Emplacement : À l’intérieur du centre historique, allez sur la gauche après avoir passé le point de sauvegarde pour pénétrer dans une salle d’exposition. Allez de nouveau sur la gauche pour apercevoir la photo « La nouvelle horloge » dans une armoire. Brisez la vitre et récupérez la photo.

Prison de Toluca

Photo étrange #18 – Encore 4 mois (15)

Emplacement : Lorsque vous aurez fait sauter le courant de la section Serpent, progressez jusqu’à arriver du côté des cellules E10 à E20. Vous trouverez la photo étrange « Encore 4 mois » sur un plateau de la cellule E13.

Photo étrange #19 – Le vieux est toujours paré (23)

Emplacement : Dès votre entrée dans la Section Sanglier, allez à droite au premier croisement. Vous verrez alors une entrée pour pénétrer dans l’entrepôt. Faites attention au cracheur et au mannequin et récupérez la photo étrange « Le vieux est toujours paré » sur le bureau.

Labyrinthe

Lac de Toluca

Hôtel Lakeview

Photo étrange #23 – conséquences… (21)

Emplacement : Vous trouverez la photo étrange « conséquences… » dans la chambre 104 du rez-de-chaussée, dans le meuble de chevet à droite du lit.

Photo étrange #24 – Mieux vaut partir… (25)

Emplacement : La photo étrange « Mieux vaut partir… » se trouve au bar Vénus Tears, au sous-sol de l’hôtel. Allez à droite derrière le comptoir pour trouver la photo au niveau de la réserve de bouteilles.

Hôtel Lakeview – Autre monde

Photo étrange #25 – C’est toujours pas ça (22)

Emplacement : Dans la chambre 302, vous devrez tirer un chariot pour l’amener dans le couloir. Derrière le chariot, il y a une porte qui mène à la salle de bains. À l’intérieur, vous verrez la photo étrange « C’est toujours pas ça » dans le lavabo.

Photo étrange #26 – LA FORME FORGE L’ESPRIT (26)

Emplacement : Une fois que vous aurez battu les deux Pyramid Head, continuez jusqu’à arriver dehors, sur une passerelle où se trouvent plein de munitions. Au lieu d’aller à gauche pour monter des escaliers, allez plutôt à droite. Au bout du chemin, vous trouverez l’ultime photo étrange au sol, intitulée « LA FORME FORGE L’ESPRIT ».

