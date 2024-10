Trouver la combinaison de la chambre 202

Au niveau de la porte de la verrouillée de la chambre, des symboles sont affichés à droite et indiquent, sous formes d’additions et soustractions, la combinaison à entrer pour libérer l’accès. Comme vous pouvez le voir, la salle est truffée de papillons.

Certains sont exposés, sur lesquels sont affichés les mêmes symboles que ceux des dessins de la porte. Il va donc falloir compter les symboles de chaque papillon pour pouvoir résoudre les opérations.

Solution Difficulté Standard

Notez que pour ne louper aucun papillon, il faut casser un mur dans la pièce, s’infiltrer dans le passage et pousser une armoire afin de révéler les deux derniers papillons. Voici le nombre total de symboles :

Nombre de symboles de croissant de lune : 4 + 2 + 2 = 8

: 4 + 2 + 2 = Nombre de symboles d’œil : 2 + 2 + 1 = 5

: 2 + 2 + 1 = Nombre de symboles de tête de mort : 1 + 1 = 2

Voici donc la combinaison à entrer :

Premier chiffre : Lune – Œil (8 – 5) = 3

: Lune – Œil (8 – 5) = Deuxième chiffre : Tête de mort + Œil (2 + 5) = 7

: Tête de mort + Œil (2 + 5) = Troisième chiffre : Œil – Tête de mort (5 – 2) = 3

La solution est donc 373.

